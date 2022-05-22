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Teknoloji dünyasını sallayan iddia: Apple artık Çin’de üretmeyecek

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ABD merkezli teknoloji ve bilişim şirketi Apple'ın üretimini Çin'den başka ülkelere kaydırma planları yaptığı ortaya çıktı.
Teknoloji dünyasını sallayan iddia: Apple artık Çin’de üretmeyecek

Dünyanın en popüler teknoloji şirketlerinden biri olarak lanse edilen ABD merkezli Apple’ın uzun süredir Çin’de ürettiği cihazları için başka lokasyonlar aradığı ortaya çıktı…

İddia, ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal’dan geldi. Gazete, iPhone, Mac, iPad gibi ürünleri üreten şirketin Çin’deki sıkı Covid-19 yasakları ve önlemleri dolayısıyla başka ülkelerde üretime devam etmeyi gündemine aldığını duyurdu.

Apple’ın ürünlerinin daha fazla bir oranda Hindistan ve Güneydoğu Asya’da üretilmesi için harekete geçtiği ve bazı hammadde sağlayıcılara bunun bilgisini verdiği öğrenildi. Bazı kaynaklar halihazırda az oranda olsa da Apple ürünlerinin üretildiği Hindistan ve Vietnam gibi bölgelerdeki üretim oranının artırılmasının beklendiğini de söyledi.

Resmi verilere göre Apple’ın iPhone, iPad ve MacBook gibi ürünlerinin yüzde 90’ı Çin’de üretiliyor. Wall Street Journal’a konuşan uzmanlar bu kadar yoğun bir üretimin, Çin ile ABD arasında yaşanan gerilim sebebiyle büyük bir risk olduğunun da altını çizdi.

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