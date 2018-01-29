Teknoloji hayatı kolaylaştırıyor ama sağlığı bozuyor

Bilimin ve teknolojik imkanların ilerlemesi hayatımızı gittikçe kolaylaştırıyor. Kolaya alışmak da her zaman daha çabuk oluyor. İşimizi çabuk halletmek, daha çok ve detaylı bilgiye daha çabuk ulaşmak için teknolojiyi, interneti kullanmak çok avantajlı ancak bu faaliyetimiz bizi sosyal hayattan kopartıyorsa işte burada problem başlıyor demektir.

Birçoğumuz internet üzerinden sosyal medyayı kullanırken ne kadar sosyal olduğumuzu düşünebiliriz. Ancak gerçek sosyallik bu mudur diye sormak lazım. Paylaşımların birçoğunun sahte olabileceği, mutluymuş gibi görünen resimlerin ardındaki derin üzüntüleri unutmamak gerekir. Gerçek dertleşme veya tanışma sosyal medya üzerinden olamaz.

TEKNOLOJİ BAĞIMLISI MISINIZ?

Teknoloji bağımlılığının en belirgin belirtisi kişinin ailesi, çevresi ile ilişkisini kopartacak derecede bilgisayar, tablet ya da cep telefonu ile ilgilenmesidir. Bu internet üzerinden izlediği bir film veya oyun olabildiği gibi sosyal medya takibi de olabilir. Bu ilgi makul süreyi aştığında ailesi ve çevresindekilerle yaratacağı ilişki problemlerinin yanı sıra, kişinin kendinde baş, boyun, sırt ağrıları, göz kuruluğu, karpal tünel sendromu, duruş bozukluğu gelişir. Bunların yanı sıra kişi bilgisayarın başından kalkıp sofrada yemek yemenin yerine sağlıksız atıştırmalıklar tüketmeyi tercih eder. Hep oturarak geçen hareketsiz yaşamla beraber obezite sorunu ile karşılaşmak kaçınılmazdır. Benzer sebeple uyku bozukluğu da gelişir.

ÖNLEM ALMAK GEREKİR

Erişkinde durumun farkına varıp önlem almak daha kolay olabilir. İlk yapılacak hareket bilgisayar kullanım süresini kısıtlı tutmaktır. Çocuklar sosyal ve psikolojik açıdan gelişim içinde oldukları için bu durum daha da önem kazanır ve bu kısıtlamayı yapmak ebeveynlere düşer.

Bu önemli konuya dikkat çekmek ve gerekli önlemleri almak adına Yeşilay’ın ev sahipliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla onurlandırdığı 27 – 28 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul’da 4. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi düzenlenmiştir.