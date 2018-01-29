  • BIST 120.119
  • Altın 163,442
  • Dolar 3,7818
  • Euro 4,6759
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKabil'de patlayıcı yüklü ambulansla saldırı: En az 95 ölü

Teknoloji hayatı kolaylaştırıyor ama sağlığı bozuyor

»
Teknoloji hayatı kolaylaştırıyor ama sağlığı bozuyor
Teknoloji hayatı kolaylaştırıyor ama sağlığı bozuyor

Bilimin ve teknolojik imkanların ilerlemesi hayatımızı gittikçe kolaylaştırıyor. Kolaya alışmak da her zaman daha çabuk oluyor. İşimizi çabuk halletmek, daha çok ve detaylı bilgiye daha çabuk ulaşmak için teknolojiyi, interneti kullanmak çok avantajlı ancak bu faaliyetimiz bizi sosyal hayattan kopartıyorsa işte burada problem başlıyor demektir.
Birçoğumuz internet üzerinden sosyal medyayı kullanırken ne kadar sosyal olduğumuzu düşünebiliriz. Ancak gerçek sosyallik bu mudur diye sormak lazım. Paylaşımların birçoğunun sahte olabileceği, mutluymuş gibi görünen resimlerin ardındaki derin üzüntüleri unutmamak gerekir. Gerçek dertleşme veya tanışma sosyal medya üzerinden olamaz.

TEKNOLOJİ BAĞIMLISI MISINIZ? 

Teknoloji bağımlılığının en belirgin belirtisi kişinin ailesi, çevresi ile ilişkisini kopartacak derecede bilgisayar, tablet ya da cep telefonu ile ilgilenmesidir. Bu internet üzerinden izlediği bir film veya oyun olabildiği gibi sosyal medya takibi de olabilir. Bu ilgi makul süreyi aştığında ailesi ve çevresindekilerle yaratacağı ilişki problemlerinin yanı sıra, kişinin kendinde baş, boyun, sırt ağrıları, göz kuruluğu, karpal tünel sendromu, duruş bozukluğu gelişir. Bunların yanı sıra kişi bilgisayarın başından kalkıp sofrada yemek yemenin yerine sağlıksız atıştırmalıklar tüketmeyi tercih eder. Hep oturarak geçen hareketsiz yaşamla beraber obezite sorunu ile karşılaşmak kaçınılmazdır. Benzer sebeple uyku bozukluğu da gelişir.

ÖNLEM ALMAK GEREKİR

Erişkinde durumun farkına varıp önlem almak daha kolay olabilir. İlk yapılacak hareket bilgisayar kullanım süresini kısıtlı tutmaktır. Çocuklar sosyal ve psikolojik açıdan gelişim içinde oldukları için bu durum daha da önem kazanır ve bu kısıtlamayı yapmak ebeveynlere düşer.

Bu önemli konuya dikkat çekmek ve gerekli önlemleri almak adına Yeşilay’ın ev sahipliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla onurlandırdığı 27 – 28 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul’da 4. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi düzenlenmiştir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YDÜ Hastanesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığına Prof. Dr. Ferhat Erişir Getirildi!12 Ocak 2018 Cuma 18:08
  • Gazzeli yapışık ikizler Suudi Arabistan'da ameliyatla ayrıldı09 Ocak 2018 Salı 12:53
  • Hatalı Antibiyotik Kullanımı Vücudunuza Fayda Sağlamak Yerine Zarar Verir!08 Ocak 2018 Pazartesi 16:17
  • “Enerji içeceklerinin zararları konusunda kişiler bilinçlendirilmeli”05 Ocak 2018 Cuma 17:15
  • DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi hücre kültürü araştırma laboratuvarını hayata geçirdi05 Ocak 2018 Cuma 17:13
  • Yılbaşı hindisini sağlıklı pişirmenin püf noktası30 Aralık 2017 Cumartesi 21:04
  • Başhekim Dizdarlı hastanede bu yıl yapılan çalışmaların rakamsal dökümünü açıkladı30 Aralık 2017 Cumartesi 12:01
  • “Yılbaşı Gecesine Dikkat!”28 Aralık 2017 Perşembe 16:56
  • DAÜ “Bilimsel Sağlık” programında epilepsi konuşuldu26 Aralık 2017 Salı 18:36
  • Cinsel ilişkiden önce sakın bunu yapmayın23 Aralık 2017 Cumartesi 19:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti