 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 103.599
  • Altın 146,421
  • Dolar 3,5815
  • Euro 4,2109
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAIKBY referandum sonuçları resmi olarak açıklandı

Teknoloji sayesinde rüyaların kontrolü sağlanacak

»
Teknoloji sayesinde rüyaların kontrolü sağlanacak
Yeni geliştirilen ve uyumadan önce takılan kafa bandına benzeyen ürün kişinin uykuya geçtiğini gözlemleyerek ona rüya sırasında mesaj yollayacak. Ürün ile 'kontrol edilebilir rüya' görme amaçlanıyor.

Hollandalı bir teknoloji firmasının geliştirdiği kafa bandı ile rüyalar kontrol edilebilecek. Kullanımı ile birçok kişinin bildiği ve özellikle çocukluk yaşlarında sık sık uygulanabilen kontrol edilebilir rüya (lucid dreaming) alanına girilebilen ürün; kişinin vücut fonksiyonlarını gözlemleyerek kullanıcının uykuya geçtiğini anlayabiliyor. LED ışıklar ve müzik sesleri ile kişiye gördüğü rüya içerisinde mesaj verebilen kafa bandı; kişinin REM uykusu sırasında dış uyarıcılara açık olması sayesinde kullanıcıya rüyada olduğunu fark ettirebiliyor. Ürün; şimdiden birçok kişi tarafından 2010’da vizyona giren ünlü film “Inception” yapımını hatırlatmasıyla bilindi.

Kontrol edilebilir rüya nedir?

Kişinin rüya gördüğü sırada rüya gördüğünün farkında olmasıyla birlikte gerçekleşen yönlendirme isteği ‘lucid dreaming’ (kontrol edilebilir rüya) olarak isimlendiriliyor. Rüyadaki hareketlerin kontrol edilebilmesi ve rüyanın tasarlanabilmesi uzmanlarca hayal gücünü geliştiren bir zihin aktivitesi olarak görülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kablosuz şarj özelliğine sonradan nasıl sahip olunur?28 Eylül 2017 Perşembe 09:18
  • Birleşmiş Milletler: Robotlar savaş ve işsizlikle dünyayı karıştırabilir28 Eylül 2017 Perşembe 09:15
  • Twitter 280 karaktere çıkıyor27 Eylül 2017 Çarşamba 10:19
  • 'Siri' kaba sözler söyleyen telefon sahibine küstü!27 Eylül 2017 Çarşamba 09:39
  • Dünya nüfusunun yüzde 53'ünün internet erişimi yok26 Eylül 2017 Salı 11:11
  • Whatsapp ve Facebook sonunda birleşiyor!26 Eylül 2017 Salı 09:20
  • NASA'nın "zaman makinesi" için geri sayım24 Eylül 2017 Pazar 16:08
  • Bill Gates, Ctrl-Alt-Delete'in hikâyesini anlattı24 Eylül 2017 Pazar 16:06
  • Android'de yeni virüs: Banka kartları çalınıyor!24 Eylül 2017 Pazar 16:05
  • İşte yeni iPhone X ve iPhone 813 Eylül 2017 Çarşamba 09:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti