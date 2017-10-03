Teknoloji sayesinde rüyaların kontrolü sağlanacak

Yeni geliştirilen ve uyumadan önce takılan kafa bandına benzeyen ürün kişinin uykuya geçtiğini gözlemleyerek ona rüya sırasında mesaj yollayacak. Ürün ile 'kontrol edilebilir rüya' görme amaçlanıyor.

Hollandalı bir teknoloji firmasının geliştirdiği kafa bandı ile rüyalar kontrol edilebilecek. Kullanımı ile birçok kişinin bildiği ve özellikle çocukluk yaşlarında sık sık uygulanabilen kontrol edilebilir rüya (lucid dreaming) alanına girilebilen ürün; kişinin vücut fonksiyonlarını gözlemleyerek kullanıcının uykuya geçtiğini anlayabiliyor. LED ışıklar ve müzik sesleri ile kişiye gördüğü rüya içerisinde mesaj verebilen kafa bandı; kişinin REM uykusu sırasında dış uyarıcılara açık olması sayesinde kullanıcıya rüyada olduğunu fark ettirebiliyor. Ürün; şimdiden birçok kişi tarafından 2010’da vizyona giren ünlü film “Inception” yapımını hatırlatmasıyla bilindi.

Kontrol edilebilir rüya nedir?

Kişinin rüya gördüğü sırada rüya gördüğünün farkında olmasıyla birlikte gerçekleşen yönlendirme isteği ‘lucid dreaming’ (kontrol edilebilir rüya) olarak isimlendiriliyor. Rüyadaki hareketlerin kontrol edilebilmesi ve rüyanın tasarlanabilmesi uzmanlarca hayal gücünü geliştiren bir zihin aktivitesi olarak görülüyor.