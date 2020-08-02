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Teknolojide cirolar arttı (Salgına rağmen Apple'ın geliri yüzde 11 artış gösterdi)

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Teknolojide cirolar arttı (Salgına rağmen Apple'ın geliri yüzde 11 artış gösterdi)
Teknolojide cirolar arttı (Salgına rağmen Apple'ın geliri yüzde 11 artış gösterdi)

Salgın döneminde pek çok mağazasını kapatmak zorunda kalan Apple, buna rağmen teknolojik ürünlere artan ilgiyle karını artırdı.

Şirket nisan-haziran döneminde gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artırarak 59,7 milyar dolara, net karını da yüzde 12 yükselterek 11,3 milyar dolara çıkardı.

Facebook'un karı ise aynı dönemde yüzde 11 artışla 18,7 milyar dolara ne karı da yüzde 98 artışla 5,2 milyar dolara geldi.

GELİRİNİ EN ÇOK ARTIRAN AMAZON

E-ticaret şirketi Amazon, gelirini yüzde 40 artırarak 88,9 milyar dolara yükseltirken, net karı da 5,2 milyar Dolar olarak gerçekleşti.

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