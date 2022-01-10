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Tekrar Isıtmamanız Gereken 7 Yiyecek

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Yemekleri daha sonrası için ayırmak israfı önlemek için iyi bir seçim olsa da bazı yiyecekler sağlık için tehlike oluşturabiliyor. İşte tekrar ısıtırken dikkat etmeniz gereken 7 yiyecek.
Tekrar Isıtmamanız Gereken 7 Yiyecek

Yiyecek israfını önlemek için hepimizin yemeklerden arta kalanları daha sonra tekrar ısıtmak için saklama alışkanlığı vardır. İlk bakışta zararsız gibi görünen bu davranış, bazı durumlarda tehlikeli hale gelebilir.

Ciddi sağlık sorunlarına neden olma riskine sahip tekrar ısıtılmaması gereken bazı yiyecekler vardır.

Arta kalan yiyecekleri saklamak her zaman sağlık açısından risksiz değildir. Isıtıldığında vücut için tehlikeli olabilecek bazı yiyecekler vardır.

İşte karın ağrısı, sindirim rahatsızlığı ve hatta gıda zehirlenmesinden kaçınmak için tekrar ısıtılmaması gereken 7 gıda:

 

Tekrar ısıtmamanız gereken 7 yiyecek #1

MANTARLAR

Lif ve vitamin bakımından zengin olan mantarlar pişmiş olarak yenebilir. Ancak bunlar, uygun şekilde depolanmadığında zarar görebilecek proteinler içerir. Bu nedenle, birkaç saat oda sıcaklığında kalan mantarları tekrar ısıtmak sindirim sorunlarına neden olabilir.

 

Tekrar ısıtmamanız gereken 7 yiyecek #2

TAVUK

Artan tavuğu sakladıysanız ve yemek istiyorsanız, soğuk yemek en iyisidir. Tekrar ısıtma sırasında özellikle fırındaki ısı, tavukta birikebilecek tüm bakterileri öldürmek için her zaman yeterli olmaz.

 

Tekrar ısıtmamanız gereken 7 yiyecek #3

PATATES

Bir gün önce pişirdiğiniz patatesi alüminyum folyo ile kaplayarak oda sıcaklığında dikkatlice sakladığınız için muhtemelen kendinize bunun bir sorun olmadığını söylüyorsunuzdur. Bu büyük bir hatadır çünkü patatesler buzdolabında saklanmazsa botulizme neden olabilecek bakteriler içerebilir. Buzdolabında saklandığında dahi ısıtılmazı önerilmez.

 

Tekrar ısıtmamanız gereken 7 yiyecek #4

PİRİNÇ

Pirinç, risk altındaki yiyeceklerden biridir. Bu gıda Bacillus Cereus olarak bilinen bakterilerle kontamine olabilir. Bunlar ısıya dayanıklı değildir, öte yandan Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim adamları tarafından yapılan bir çalışmada gösterildiği gibi, pirinç oda sıcaklığında saklandığında toksik sporlar üretebilirler. Bu nedenle, pirinç pişirildikten hemen sonra yenmezse, tehlikeli mikroorganizmalar ortaya çıkabilir.

 

Tekrar ısıtmamanız gereken 7 yiyecek #5

DENİZ ÜRÜNLERİ

Deniz ürünleri, vücuda faydalı proteinler ve minerallerle doludur. Ancak bu gıdaların dondurucuda saklanması ve daha sonra hemen tüketilmek üzere pişirilmesi gerekir. Deniz ürünleri oda sıcaklığında bırakılırsa gıda zehirlenmesine neden olan bakterileri barındırabilir.

 

Tekrar ısıtmamanız gereken 7 yiyecek #6

ISPANAK

Demir ve antioksidanlar açısından zengin olan ıspanak harika bir besindir ve vücuda birçok fayda sağlar. Bununla birlikte bu koyu yeşil yapraklılar, oda sıcaklığında saklandığında nitrite dönüşebilen yüksek miktarda nitrat içerir. Nitritler kandaki methemoglobin seviyesinde artışa neden olabilir, cilt ve mukoza zarlarında renk değişikliğine neden olabilir ve nadir durumlarda ölüme neden olabilir.

 

Tekrar ısıtmamanız gereken 7 yiyecek #7

YUMURTA

Kızarmış, haşlanmış veya çırpılmış yumurtalar daha sonra tüketilmek üzere saklanmamalıdır. Çeşitli mikroorganizmalar yumurtalarda gelişebilir. Bunun dışında bir araştırmaya göre, haşlanmış yumurtayı mikrodalgada ısıttığınızda radyasyonun etkisiyle şişmeye başlar ve patlayabilir ve bir çatal veya bıçak sokulduğunda ciddi yanıklara neden olabilir.

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