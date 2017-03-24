Tekrar tekrar izlemekten sıkılmadığımız filmler

Bin defa izleyip bin defa güldüğümüz komedi filmleri.

İnsanlar genellikle merak ettiği hikayeleri izlemek için sinemaya giderler. Filmin sonunu öğrendiklerinde ise o film onlar için bir daha dönülüp bakılması gereken bir yapım değildir. Ancak bazı filmlerinin sonunu bilmemiz, onları tekrar tekrar izleme isteğimizi dindirmez. İşte şimdi o asla sıkılmadığımız filmlerin komedi türündekileri size yeniden hatırlatalım.



Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)

Will Ferrell’in canlandırdığı Ron Burgundy adındaki “enkırmen”in absürt komedisi, her daim insanların izleyebileceği bir yapım haline gelmiştir. Ferrell’in senaryo ekibinde de olduğu film Adam McKay tarafından kaleme yönetildi. “O Bir Efsane” altbaşlığı ile Türkçe’ye çevrilen filmin 2013 yılında devam filmini çıkardı. Her ne kadar orijinal Anchorman ile yarışamasa da “Ron Burgundy” fanları, tabi ciddi anlamda böyle bir hayran kitlesi varsa, bu yapımdan da gayet memnun oldu. Birçok dergi ve kuruluşun en sevilen filmler listelerine dahil olan film içinde barındırdığı bütün saçmalıklara inanılmaz bir doksan dakika geçirmenize sebep oluyor. Ne de olsa bu bir absürt komedi, onun görevi saçmalıklarla dolu olmak.