Tekrarlayan Covid-19, organ yetmezliğine ve ölüme yol açabilir

ABD'de yapılan bir araştırmada, tekrarlanan Covid-19 enfeksiyonlarının, "organ yetmezliğine ve ölümlere yol açabileceği" tespit edildi.

ABD’deki Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırmada, Covid-19’a ikinci kez ya da daha fazla yakalanan kişilerde daha önce görülmeyen çeşitli sağlık problemlerinin gelişebileceği ortaya konuldu.

Bu kapsamda, Mart 2020 ve Nisan 2022 arasında yaklaşık 5,8 milyon kişinin verileri incelendi.

Araştırmada, tekrarlanan Covid-19 enfeksiyonlarının, sadece bir kez Covid-19’a yakalananlara oranla ölüm riskini iki kat, hastalanma riskini ise üç kat daha artırdığına işaret edildi.

HEM KISA HEM UZUN VADEDE OLUMSUZ ETKİSİ VAR

İkinci ve daha fazla corona virüsü görülen durumlarda organ yetmezliği gelişebileceği vurgulanan araştırmada, bu durumdan akciğer, kalp, beyin, kan, kas ve iskelet yapısıyla mide-bağırsak sistemlerinin de olumsuz etkilendiğine dikkat çekildi.

Fakültede görevli araştırmacılardan epidemiyoloji uzmanı Ziyad Al-Aly, araştırmalarında, ikinci kez ya da daha fazla corona virüsü görülen kişilerin, hem kısa vadede hem de uzun vadede sağlık durumlarının olumsuz etkilendiğini gördüklerini belirtti.

Al-Aly, tekrarlanan her enfeksiyonda ise hastalık riskinin arttığına işaret ederek, bir sonraki enfeksiyona karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Nature Tıp Dergisi’nde yayımlanan araştırmada ayrıca yeniden enfeksiyonun diyabet, böbrek hastalıkları ve psikolojik sağlık sorunlarını da kötüleştirdiği ifade edildi.