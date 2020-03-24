Teksas Vali Yardımcısı: Yaşlılar ölmeye hazır, bütün ülkeyi feda etmeyelim

ABD'deki Cumhuriyetçi Parti'ye yakın Fox News'da Tucker Carlson'ın programında konuşan Teksas eyaletinin Vali Yardımcısı Dan Patrick, salgın önlemleri kapsamında insanların evde kalıp işe gitmemesini 'ülkeyi feda etmek' olarak nitelendirdi.

Teksas eyaletinin Vali Yardımcısı Dan Patrick, ülkedeki yaşlı nüfusun ülkenin ekonomisinin normale dönmesine karşılık 'kendilerini feda etme' şansını göze alacaklarını iddia etti.

Sol Haber'in aktardığında göre, Patrick şöyle konuştu:

"Eğer bana bir yaşlı olarak sorulsa, 'Hayatta kalma şansını çocukların ve torunların için Amerika'ya tercih eder misin?', eğer tercih buysa ben tamamım. Bu beni daha cesur falan yapmaz, benim 6 torunum var, düşünüyorum ki bu ülkede benim gibi bir sürü büyük anne ve büyük baba mevcut... Konuştuğum herkes hemen hemen 'Bütün ülkeyi kaybedemeyiz' diyor, ekonomik çöküş yaşıyoruz."

Bir sürü işverenle konuştuğunu söyleyen Patrick, "İşimize geri dönelim, yaşamaya geri dönelim" derken ülkedeki yaşça büyük kesimi kastederek "Biz kendi başımızın çaresine bakarız, bütün ülkeyi feda etmeyelim" dedi.