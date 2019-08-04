  • BIST 99.679
  • Altın 257,559
  • Dolar 5,5481
  • Euro 6,1647
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Teksas’taki alışveriş merkezine silahlı saldırı: 19 ölü, 40 yaralı

» »
ABD’nin Teksas eyaletinde El Paso kentindeki büyük bir alanı kaplayan Cielo Vista alışveriş merkezinde bulunan Walmart mağazasında, bir saldırganın ateş etmesiyle en az 19 kişinin hayatını kaybettiği, 40 yaralı olduğu bildiriliyor.
Teksas’taki alışveriş merkezine silahlı saldırı: 19 ölü, 40 yaralı

CBS televizyonu, ölü sayısının 19’a yükseldiğini, 40 yaralı olduğunu bildirdi. CBS, ilk anlarda en az 22 kişinin bölgedeki hastanelere kaldırıldığını, 9 kişinin durumumun ise ağır olduğu bilgisini paylaştı. Saldırıda yaralananlar arasında dört aylık bir bebek de bulunuyor.

Meksika sınırındaki El Paso kenti polisi, bir kişinin gözaltında olduğunu açıkladı. Gözaltındaki kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu açıklandı. Daha önceki açıklamada beyaz bir erkek olduğu ve ‘zarar veremeyecek’ hale getirildiği bildirilen gözaltındaki kişi haricinde, ‘birden fazla’ saldırgan olduğuna ilişkin bildirimler alındığı, ancak polisin birden fazla saldırgan olduğuna ilişkin bilgileri inandırıcı bulmadığı belirtildi.

Saldırıyı adı açıklanan söz konusu saldırganın gerçekleştirdiği kesinleşmiş gözükmekle birlikte, başka saldırganlar olup olmadığı, halen net olarak açıklığa kavuşmuş değil.

NBC News, daha önceki haberlerinde, polisin ikinci bir kişiyi daha gözaltına aldığını bildirdi. Bu kişinin saldırıdaki rolü ise açıklanmadı.

CNN International televizyonu, El Paso belediye başkanının üç kişinin gözaltında olduğu açıklamasını altyazı olarak geçti. CNN, El Paso polisinin, alışveriş merkezinde şu anda ateş açan bir saldırgan olmadığı bilgisini de paylaştı.

Saldırganın (veya saldırganların) AK-47 (Kalaşnikof) türü silahla etrafa ateş açtığı da gelen bilgiler arasında.

El Paso polisi, alışveriş merkezinin başka bölgelerinde ateş açıldığı bilgisinin doğru olmadığını açıkladı.

Soruşturmanın federal düzeyde sürdürüldüğü ve terörist bir saldırı olup olmadığı araştırılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump, neden çok fazla tweet attığını açıkladı: Eğer beni tarafsız anlatmış olsalardı, Twitter’a yazmama gerek bile kalmazdı.01 Ağustos 2019 Perşembe 11:14
  • Kaliforniya’da silahlı saldırı: 3 ölü, 11 yaralı29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:27
  • Amazonlar'da 1 ayda bin kilometrekareden fazla ormanlık alan tahrip edildi29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:17
  • Trump Meksika sınırına duvarı Pentagon fonlarıyla örebilecek28 Temmuz 2019 Pazar 12:10
  • Brezilya’da polis kılığına giren soyguncular havalimanından 750 kilo altın çaldı26 Temmuz 2019 Cuma 11:35
  • Türkiye adına lobicilik yapmakla yargılanan Refikyan suçlu bulundu25 Temmuz 2019 Perşembe 10:11
  • Brezilya Amazonu’nda dış dünyayla temas etmemiş kabile görüntülendi23 Temmuz 2019 Salı 21:35
  • Trump: Afganistan'daki savaşı bir haftada bitirebilirim, sadece 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum23 Temmuz 2019 Salı 17:04
  • ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran rejiminin yalan söyleme konusunda uzun bir geçmişi var22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:16
  • Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla tahliye edildi19 Temmuz 2019 Cuma 21:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti