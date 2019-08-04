Teksas’taki alışveriş merkezine silahlı saldırı: 19 ölü, 40 yaralı

ABD’nin Teksas eyaletinde El Paso kentindeki büyük bir alanı kaplayan Cielo Vista alışveriş merkezinde bulunan Walmart mağazasında, bir saldırganın ateş etmesiyle en az 19 kişinin hayatını kaybettiği, 40 yaralı olduğu bildiriliyor.

CBS televizyonu, ölü sayısının 19’a yükseldiğini, 40 yaralı olduğunu bildirdi. CBS, ilk anlarda en az 22 kişinin bölgedeki hastanelere kaldırıldığını, 9 kişinin durumumun ise ağır olduğu bilgisini paylaştı. Saldırıda yaralananlar arasında dört aylık bir bebek de bulunuyor.

Meksika sınırındaki El Paso kenti polisi, bir kişinin gözaltında olduğunu açıkladı. Gözaltındaki kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu açıklandı. Daha önceki açıklamada beyaz bir erkek olduğu ve ‘zarar veremeyecek’ hale getirildiği bildirilen gözaltındaki kişi haricinde, ‘birden fazla’ saldırgan olduğuna ilişkin bildirimler alındığı, ancak polisin birden fazla saldırgan olduğuna ilişkin bilgileri inandırıcı bulmadığı belirtildi.

Saldırıyı adı açıklanan söz konusu saldırganın gerçekleştirdiği kesinleşmiş gözükmekle birlikte, başka saldırganlar olup olmadığı, halen net olarak açıklığa kavuşmuş değil.

NBC News, daha önceki haberlerinde, polisin ikinci bir kişiyi daha gözaltına aldığını bildirdi. Bu kişinin saldırıdaki rolü ise açıklanmadı.

CNN International televizyonu, El Paso belediye başkanının üç kişinin gözaltında olduğu açıklamasını altyazı olarak geçti. CNN, El Paso polisinin, alışveriş merkezinde şu anda ateş açan bir saldırgan olmadığı bilgisini de paylaştı.

Saldırganın (veya saldırganların) AK-47 (Kalaşnikof) türü silahla etrafa ateş açtığı da gelen bilgiler arasında.

El Paso polisi, alışveriş merkezinin başka bölgelerinde ateş açıldığı bilgisinin doğru olmadığını açıkladı.

Soruşturmanın federal düzeyde sürdürüldüğü ve terörist bir saldırı olup olmadığı araştırılıyor.