Teksas’tan belediye başkanının kasabaya mektubu: Transseksüelim

ABD’nin Texas eyaleti New Hope Kasabasında belediye başkanlığı yapan Jess Herbst belediyenin resmi internet sitesinden halka açık bir mesaj yayınladı: Ben transeksüelim.

Mektubunda eşinin ve ailesinin sonsuz desteğini alarak geçiş sürecine nasıl başladığını anlatan Herbst, yaşadıklarının daha iyi anlaşılması için yazdığı bloğuna da referans vererek kasaba halkının yorumlarını ve sorularını kendisine e-posta yoluyla ulaştırabilmesi için e-posta adresini de paylaştı.

Mektubun tam metni şöyle:

New Hope Vatandaşlarına Açık Mektup

New Hope Belediye Başkanı olarak öncelikle, size hizmet etmenin ne büyük bir ayrıcalık olduğunu söylemek isterim. 2003 yılından beri belediye meclis üyesi, karayolu delegesi ve geçici belediye başkanlığı yapmanın gururunu yaşıyordum; en son Mayıs 2016’da belediye başkanınız oldum.

Eşim 2 yaşından beri New Hope’ta yaşıyordu. Ben Greenville, Teksas’ta doğup büyümeme rağmen 1999’dan beri iki kızımızla birlikte biz de eşimin büyüdüğü çiftlikte yaşıyoruz.

Belediye başkanınız olarak kendimi bildim bileli içimde taşıdığım bir gerçeği sizinle paylaşmam gerekiyor: Ben transseksüelim. İki yıl önce, eşim, kızlarım ve damadımın desteğiyle hormon tedavisine (HRT) başladım. O zamanlar, belediye başkanlığı pozisyonuna devam edebileceğimi düşünmezdim ama bakın buradayım.

Biliyorum ki trans kişiler artık toplumumuzda ortaya çıkmaya başladı ve hatta son yıllarda bu konuda harika adımlar attık. Altın madalyalı olimpiyatçı Caitlyn Jenner, “Orange is the New Black” dizisinden Laverne Cox ve “Transparent” isimli şov da başlı başına bunun göstergeleri. Toplum sonunda bizim kim olduğumuzu görmeye ve öğrenmeye başladı. Bendeki cinsel yönelim değil, cinsiyet kimliği mevzusu. Eşimi seviyorum, o da beni seviyor ve değişmeye hiç niyetimiz yok. Kızlarım ise en baştan beri sıkı birer destekçim oldular ve babalarının trans olduğunu söylemekten gurur duydular.

Ben aynı zamanda bağımsız çalışıyorum ve tüm müşterilerim de bu duruma çok anlayışlı ve destekçiydi.

Artık hayatımı bir kadın olarak yaşıyorum ve kasabadaki görevlerime de bu şekilde devam edeceğim. Bir süredir karar sürecim ve trans olarak deneyimlerimi paylaştığım bir blog yazıyordum: JessHerbst.Com. Burada fazlaca bilgi bulabileceğinizi düşünüyorum.

Bana nasıl hitap edildiği konusunda özel bir hassasiyetim yok ve insanların bu değişimi özümsemesi için zamana ihtiyacı olduğunu biliyorum. Şu an Jess ismini kullanıyorum, Jeff’in azıcık değişmiş hali.

Belediye başkanı olarak görevime devam edeceğim ve kasabamız için en iyisini yapacağımı umuyorum. Email adresim: jess@Herbst.com. Lütfen bana sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmekten çekinmeyin. Aylık Kasaba Konseyi toplantıları ayın son Salı günleri Rockcrest’teki salonda olacak. Bana veya belediye meclisine önerilerinizi bu toplantılar sırasında da dile getirebilirsiniz.

İlginiz için teşekkürler.

Jess Herbst

New Hope Kasabası Belediye Başkanı