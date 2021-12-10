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Tel: Okul Yöneticilerinin Veya Öğretmenlerin Mebsis’e Bilgi Girme Yükümlülükleri Yok

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KTÖS Başkanı Tel: “Okul Yöneticilerinin Veya Öğretmenlerin Mebsis’e Bilgi Girme Yükümlülükleri Yok
Tel: Okul Yöneticilerinin Veya Öğretmenlerin Mebsis’e Bilgi Girme Yükümlülükleri Yok

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Emel Tel, okul yöneticilerinin veya öğretmenlerin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bilgi Sistemi’ne (MEBSİS) bilgi girme yükümlülükleri olmadığını kaydetti.

KTÖS Başkanı Emel Tel yaptığı yazılı açıklamada, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin, yüz yüze eğitimi sürdürülebilir kılmak amacıyla her alanda, özellikle pandemi sürecinde risk altında tüm gücü ile çalışmakta olduğunu belirtti.

“Öğretmenlerimiz okullarda yeri geldi sağlıkçı oldu, ateş ölçtü, test/aşı kontrol etti; yeri geldi refakatçı oldu, otobüs kontrol etti, ailesi tarafından aranmayan semptomlu çocukların yanında bekledi; yeri geldi mühendis oldu, elinde metre ile sınıf ölçtü, sosyal mesafeye uygun düzen kurmaya çalıştı.” ifadelerini kullanan Tel, öğretmenin ödev ve sorumlulukları dışında olan bu görevleri yapmaktan şikayet etmediği, çocukların sağlık ve güvenliği için özverisini ve emeğini esirgemediğini kaydetti.

Salgının yarattığı tüm bu kargaşanın içerisinde Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere değer vermek, teşekkür etmek yerine nüfus memuru gibi sayım yapmasını, kayıt tutmasını, öğrenci bilgilerini MEBSİS sistemine tek tek girmesini istediğini ileri süren Tel, öğrencilerin bilgilerinin Bakanlık sistemine aktarılması konusunun, Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğu olup, bakanlığın ilgili birimlerince yapılması gerektiğini belirtti.

Eğitim Bakanlığı’nın halihazırda öğrenci ve öğretmen bilgilerini içeren portalı olmasına rağmen, bu portalın kapatılarak, ülkede onlarca yazılım şirketi olmasına rağmen Türkiye’den “Bilge Adam” isimli bir şirkete yeni bir otomasyon sistemi yaptırması sürecin bir başka boyutu olduğunu savunan Tel, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bu anlamda Eğitim Bakanlığı’na hatırlatırız ki, okul yöneticilerimizin veya öğretmenlerimizin MEBSİS’e bilgi girme görev ve sorumlulukları arasında değildir ve böyle bir yükümlülükleri de yoktur. Eğitim Bakanlığı öğretmenlerimizin, ailelerden toplayacağı öğrencilerin kimlik bilgilerini sisteme nasıl yükleyeceği ile ilgili çözüm üretmelidir. Adamızda onlarca yazılım şirketi dururken Türkiye’deki bir şirkete binlerce liralık parayı bulup ödeyen ve yaz tatili boyunca bilgilerin sisteme girilmesi için okul sekreterlerini çalıştıramayan Eğitim Bakanlığı’nın, okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi angarya çalıştırmak istemesini mesleğimize yapılan bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz.

Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmenler Yasası’nı yeniden okumasını tavsiye ederiz. Bakanlık olarak kendi sorumluluğunuzda olan görevleri öğretmenlere ve okul çalışanlarına yüklemekten vazgeçiniz.”

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