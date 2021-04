Tel örgülere rağmen kuzey ve güney Lefkoşa'dan kapıları açın çağrısı!

Lefkoşa’nın kuzeyinde Yiğitler Burcu’nda, Lefkoşa’nın güneyinde ise Baf Kapısı’nda toplalanan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum barış aktivistleri, kapıların açılmasını talep etti.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum aktivistler Lefkoşa’da ‘sınırda’ buluştu, tellere rağmen barış ve dayanışma mesajlarını paylaştılar.

Cypriots on both sides of the divide are meeting on both sides of the barbed wires at Paphos Gate to sing songs of unity. #openthecrossings #unitecyprusnow pic.twitter.com/PXPKo2Y9jq