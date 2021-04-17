  • BIST 1.408
  • Altın 461,090
  • Dolar 8,0625
  • Euro 9,6585
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

Tel örgülere rağmen kuzey ve güney Lefkoşa'dan kapıları açın çağrısı!

» »
Lefkoşa’nın kuzeyinde Yiğitler Burcu’nda, Lefkoşa’nın güneyinde ise Baf Kapısı’nda toplalanan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum barış aktivistleri, kapıların açılmasını talep etti.
Tel örgülere rağmen kuzey ve güney Lefkoşa'dan kapıları açın çağrısı!

Lefkoşa’nın kuzeyinde Yiğitler Burcu’nda, Lefkoşa’nın güneyinde ise Baf Kapısı’nda toplalanan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum barış aktivistleri, kapıların açılmasını talep etti.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum aktivistler Lefkoşa’da ‘sınırda’ buluştu, tellere rağmen barış ve dayanışma mesajlarını paylaştılar.

174464553_10158722669591443_6240296205670300246_n-001.jpg174690986_10158722670716443_4674559156807640512_n-001.jpg174744464_10158722653251443_2900546346506635687_n.jpg175023910_10158722670166443_4711255451055950718_n.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lions Kulüpleri Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu Yapıldı17 Nisan 2021 Cumartesi 15:33
  • Savaşan:Konferans başlamadan bitti17 Nisan 2021 Cumartesi 15:31
  • KTAMS Başkanı Bengihan'ın testi pozitif!17 Nisan 2021 Cumartesi 14:43
  • Kurumanastırlı: Bütün bu hataların sorumlusu UBP’dir17 Nisan 2021 Cumartesi 14:04
  • Mobilya Sanayicileri Derneği Genel Kurulu bugün gerçekleşti17 Nisan 2021 Cumartesi 13:37
  • Mevlüt Çavuşoğlu KKTC ziyaretini tamamladı17 Nisan 2021 Cumartesi 13:03
  • Yarın tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak17 Nisan 2021 Cumartesi 13:02
  • Gazeteci Hüseyin Ekmekçi davayı din görevlilerinin birbirine karşı açtığını yazdı17 Nisan 2021 Cumartesi 12:55
  • Şahali:Bunu da talimatla mı yaptınız, yoksa ikna mı oldunuz?17 Nisan 2021 Cumartesi 11:54
  • Bu Memleket Bizim Platformu:Baskı ve tehditlerle dilediğini yapmaya çalışan bu zihniyeti kınıyoruz17 Nisan 2021 Cumartesi 11:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti