Tel Rifat'ta SİHA'lı saldırı: 2 Suriye askeri yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait SİHA'lar Tel Rıfat kentinin Şehba bölgesinde Suriye ordusuna ait bir noktayı hedefledi.
Edinilen bilgilere göre bombalamada biri teğmen rütbesinde 2 Suriye askeri yaralandı.
Yerel kaynaklar, yaralanan 2 Suriye askerinden birinin Teğmen Ali Khıdro isimli bir subay olduğu bildirdi.
Saldırının ayrıntılarına ilişkin bir bilgi edinilemezken taraflardan henüz resmi açıklama yapılmadı.
Öte yandan Suriye İnsan Hakları gözlemevi (SOHR) Temmuz ayının başından beri Minbic ve Helep'in kuzeyinde 7 Suriye askerinin TSK'nın bombardımanlarında yaralandığını açıkladı.
Suriye Demokratik Güçleri genel Komutanı Mazlum Abdi geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin operasyon tehdidi altındaki Kobani, Minbic ve Tel Rıfat’a Suriye askerlerinin konuşlandırıldığını açıklamıştı.
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