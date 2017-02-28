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Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan Toplumcu Demokrasi Partisi’ni ziyaret etti

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Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan Toplumcu Demokrasi Partisi’ni ziyaret etti
Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası Başkanı Tamay Soysan, beraberindeki heyetle birlikte Toplumcu Demokrasi Partisi’ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Soysan, özelleştirme yasasına ilişkin eleştirilerde bulunarak, kamu kurum, kuruluş ve değerlerini sermayeye teslim etmeye gerek olmadığını söyledi.

Sosyal devlet anlayışı ile başlattıkları mücadeleye devam edeceklerini ifade eden Soysan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün 4.5 G ve Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Soysan, “Ülkeye 3’üncü bir operatör gelip gelmeyeceğini bilmediğini söyleyen Bakan Dürüst, 4.5 G lisansının verilmesiyle ilgili başka bir operatör gelmesi ve ihaleye çıklımasından bahsediyor. Telekomünikasyon Dairesi’ne lisans ayrılacağından bahsediyor. Ortada bir aldatmaca var.” dedi.

Telekomünikasyon Dairesi’nin tüm mal varlığı ve hizmetlerini inkişaf sandığına devretmenin daireyi başka bir operatöre devretmek anlamına geldiğini ifade eden Soysan, Tel-Sen olarak bu icraat ve açıklamaları kabul etmediklerini söyledi ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nden destek istedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, ülkede yaşanan sıkıntıların hükümetin Türkiye’ye verdiği sözleri tutmamasından kaynaklandığını savundu.

Özyiğit, talep edilen özelleştirmelerin yapılmaması durumunda hükümetin mali destek alamayacağı bilinci ile hareket ettiğini iddia ederek, kamu kurum ve kuruluşları ile telefon ve elektrik gibi stratejik konuların devlet elinden çıkmaması gerektiğini söyledi.

Önemli kurumlarla ilgili olarak KİT yasasının uygulanması ve yönetimlerinin özerk olması gerektiğini de dile getiren Özyiğit, parti olarak Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarının yanında olduklarını kaydetti.

Cemal Özyiğit, ülkedeki rekabet koşullarının artmasına karşın, hizmetlerin ucuzlamamasını da eleştirerek, “Ülke insanımız en kaliteli hizmeti almalı. Ama bu kurum ve kuruluşları peşkeş çekerek, çalışanları sokağa atarak olmamalı. TDP meclis içinde ve dışında buna karşı mücadelesini sürdürecek” dedi.

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