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Tel-Sen: Cuma Günü Grevdeyiz

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"Sendikamız 1 Nisan Cuma günü Tüm Telekomünikasyon Dairelerinde tam gün grev kararı almıştır"
Tel-Sen: Cuma Günü Grevdeyiz

Hükümetin göreve geldiği günden bu yana ülkeyi yönetememesini ve yıkıma sürükleyen zam politikalarını reddetmek amacıyla sendikaların 1 Nisan Cuma günü geniş katılımlı grev ve eylemlerinde bizde yerimizi alacak Başbakanlık önünde gerçekleşecek mitinge Telekomünikasyon çalışanları olarak katılacağız.

Sendikamız 1 Nisan Cuma günü Tüm Telekomünikasyon Dairelerinde tam gün grev kararı almıştır. Grev süresince Telekomünikasyon Daireleri kapalı olacak dairelerde hiçbir iş ve işlem yapılmayacaktır.

Hükümetin iş bilmez politikaları geçim derdini hat safhaya ulaştırmış halkımızı isyan noktasına getirmiştir. Her geçen gün yoksullaşan halkı, emekli ve çalışanı, dar ve sabit gelirliyi korumayı düşünmeyen bir hükümetle karşı karşıyayız. Hükümete haddini bildirmek için bu mücadelede yer alacağız.

Ülkeyi yönetemeyen belirli çevrelerin kuklası haline gelmiş hükümetle vermekte olduğumuz özelleştirmeye karşı mücadelemizin yanında yoksullaştırılmaya karşı da dimdik duracağımızı buradan duyururuz. Bu mücadele yaşam mücadelesidir, gelecek mücadelesidir, hepimizin mücadelesidir. Tüm emekçileri ve halkımızı 1 Nisan da Başbakanlık önünde yapılacak miting de yanımızda yer almaya bu mücadeleye destek vermeye davet ediyoruz.ye destek vermeye davet ediyoruz.

     

 

 

 

                                                                                                                      Tamay Soysan

       Başkan

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