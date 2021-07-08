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TEL-SEN Dairenin Verimsiz Gösterilmeye Çalışıldığını Savundu

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Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), Telekomünikasyon Dairesinde yapılması gereken işlerin ötelenerek verimsiz olduğu görüntüsü verilmeye çalışıldığını savundu.
TEL-SEN Dairenin Verimsiz Gösterilmeye Çalışıldığını Savundu

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), Telekomünikasyon Dairesinde yapılması gereken işlerin ötelenerek verimsiz olduğu görüntüsü verilmeye çalışıldığını savundu 

Sendika Başkanı Tamay Soysan, yaptığı yazılı açıklamada, Telekomünikasyon Dairesini yeniden yapılandırma adı altında yapılan çalışmaları endişe duyarak izlediklerini kaydetti. 

Telekomünikasyon Dairesi’nin idareciler yüzünden verebileceği verimin yarısını verdiğini kaydeden Soysan, “Dairenin yeniden yapılandırılması adına birilerine peşkeş çekilme hesapları üzerinden üretilen türlü senaryolar esas yapılması gereken işlerin ötelenerek yapılmasına müsaade edilmeyerek dairenin verimsiz olduğu öne sürülmeye çalışılmaktadır” dedi.  

Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili açıkladığı projenin fizibilite çalışmasının bulunup bulunmadığının açıklanmasını isteyen Soysan, Bakanlığın, fizibilite çalışması ve nasıl bir altyapı oluşturulması gerektiği üzerine TC Cumhurbaşkanlığı Dijital dönüşüm Ofisinden  hizmet talep ettiğini kaydetti.

Her gelen hükümetin Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili pek çok vaatlerde bulunduğunu ifade eden Soysan ancak esasen Daireyi özelleştirmek istediklerini savundu.

Soysan, “Halbuki Telekomünikasyon Dairesi kendi ayakları üzerinde durabilir yeter ki doğru niyetle işletilmeye gayret edilsin. Bu ülkenin çağdaş bir haberleşme şebekesine ihtiyacı vardır bunun da imkanları Telekomünikasyon Dairesinde mevcuttur. Başka yerde aramak bu topluma yapılacak en büyük hainliklerden biri olacaktır” dedi.

Soysan, Daireye sahip çıkılması çağrısında bulundu.

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