TEL-SEN Dünya Haberleşme ve Bilgi Toplumu Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

TEL-SEN'den yapılan yazılı açıklama şöyle:

1865 yılında, 20 ülke tarafından Paris'te kurulan ve merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin kuruluş günü olan 17 Mayıs, Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyada Dünya Haberleşme ve Bilgi Toplumu Günü olarak kutlanmaktadır.

Gelişmiş ve çağdaş ülkeler “bilgi toplumu"nun gerektirdiği olanakları ve yöntemleri toplumun her bir hücresine yerleştirme çabasındayken, ülkemizde Haberlesme ve internet hizmetleri kamu mu? Özel mi? İkileminden öteye gidilemediğinden dolayı maalesef arzu edilen noktaya ulaşamadığını görmekteyiz.

Hükümetlerin özelleştirme arzusu alt yapının yetersizliğini, Telekomünikasyon Dairesine yapılması gereken Yatırımların yapılmamasını ve Ulusal Haberleşme politikasının ortaya konmamasını sağlamaktadır.

GSM Lisanslarının adeta peşkeş çekilmesi döneminden itibaren ne yazık ki geldiğimiz süreçte halkımız hak ettiği hizmetleri alamamakta, Sosyal Devlet olgusu ve yapısı ortadan kaldırılarak, sermaye müşteri ilişkisi yaratılmaktadır. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir. Sendikamız mücadelesine bu bağlamda devam etmektedir ki bu yolda verilen hukuki ve meşru mücadelenin gelinen aşamada ne kadar haklı olduğu görülmektedir.

Ülkemizde sektörün en büyük altyapı ve hizmet kısmındaki sağlayıcılığını, çalışanların büyük özverileri ile devam ettirmeye çalışan Telekomünikasyon Dairemizde, her ne kadar yatırımların önü kesilse, her ne kadar doğru politikalarla dairemiz yönetilmemeye çalışılsa da çalışan toplumun bu varlığını ayakta tutmak için canıgönülden çalışarak kendine düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir. Yapılmak istenenler tıpkı Türk Telekom'da yapıldığı gibi yok pahasına daireyi satmak, mallarıyla, değerleriyle, kasasındaki parayla, hizmet verdiği tüm lisansları ile sermayeye devrinin hazırlığının yapılmasının önünü açmaya çalışmak daireyi verimsiz ve etkisiz göstermeye çalışmaktır.

Pandemi sürecinde Telekomünikasyon Dairesi üzerine düşen görevi tüm olumsuzluklara rağmen başarı ile yapmaya devam etmekte olduğunu görmek bizleri umutlandırmış çalışanlarımız adına gururlandırmıştır.

Yeni yatırımlarla geliştirilmesi ve teknolojik yeniliklerle desteklenmesi gereken temel iletişim ağının geleceğine ilişkin kaygılar artarken, yaşanan bu olumsuzluklar yurttaşlara hizmet kalitesinde düşüş ve pahalılık olarak yansımaktadır.

İnternete, en kolay yoldan, ucuz, yaygın ulaşmanın önünü açan yatırımların kamu eliyle, kamu yararına yapılması, özelleştirme yanlısı sermayeye hazır kaynak aktaran politikaların terkedilmesi, Haberleşme Sendikası olarak sansürsüz, özgür ifadenin önündeki engellerin kaldırılması, İnternet Sağlayıcısı konumunda olan Dairemizin kendi internetini kendi satma faaliyetine girmesi her zamanki mücadelemizdir ancak esas mücadelemiz bu toplumun varlıklarının peşkeş çekilmesinin karşısında durmak ve toplumun varlıklarının geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

Bu mücadeleye devam ederken Böyle bir günde Tüm Telekomünikasyon Dairesi Çalışanlarını ve Haberleşmede çalışan tüm Emekçileri selamlar ‘Dünya Haberleşme ve Bilgi Toplumu Günü’nü kutarız .

Yönetim Kurulu adına;

Tamay Soysan

Başkan