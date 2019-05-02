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Tel-Sen eylemde olacak!

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Tel-Sen cuma günü Lefkoşa Telekomünikasyon Dairesi önünde eylem gerçekleştirecek
Tel-Sen eylemde olacak!

Tel-Sen gerçekleştirecekleri eylemle ilgili şu açıklamarda bulundu: 

Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması adı altında özelleştirilmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararına karşı mücadele veren sendikamız bir süreden bu yana başlatmış olduğu eylemlerine cuma günü Lefkoşa Telekomünikasyon Dairesi önünde devam edecektir.

Lefkoşa Telekomünikasyon Dairesinde gerçekleşecek olan eylem saat 08:30 da başlayacak ve saat 09:30 da sendika yetkilileri tarafından basına açıklama yapılacaktır. Tel-Sen’in eylemine Kamu İş, El-Sen Türk-Sen ve Türk-Sen’e bağlı sendikalarda katılarak Tel-Sen’in mücadelesine destek verecektir.

“Telekomünikasyon Dairesinin İki buçuk yıllık gelirine karşılık peşkeş çekiyorlar”

             Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı her ne hikmetse kendisine yönettiğimiz sorulara cevap vermekten kaçınmakta ancak basına da kendi istedikleri doğrultusunda açıklamalar yapmaktadır. Bakanın basına yapmış olduğu açıklamada verdiği rakamlara göre ki bu rakamların doğruluğunun da tartışılabileceğine inanmaktayız Telekomünikasyon Dairesi maalesef iki buçuk yıllık gelirine karşı özele peşkeş çekilmek istendiği aşikardır.

Telekomünikasyon Dairesinin iki buçuk yıllık gelirine karşı daireyi özele devretmek yazıktır. Günahtır. Bu ülkeye ve ülkemizin insanına yapılacak ihanettir.

Bakanlığın “Yeniden Yapılandırma” modeli bir dayatmanın ürünüdür…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklamış olduğu “yeniden yapılandırma” modeli Ekonomik İşbirliği protokolünün bir dayatmasıdır ve model “özelleştirme”dir. Kabul edilebilir değildir.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı özelin talepleri doğrultusunda kendileri tarafından hazırlandığını iddia ettikleri ancak kendileri tarafından hazırlandığına inanmadığımız yapılandırma modelini her ne hikmetse sendikamız sordukça kamuoyuna kısmen açıklamayı tercih etmektedir. Bütününü ortaya koyup tartıştırmaktan kaçınmakla dairenin nicelik değeri milyonlarca lirayı bulan varlıklarının peşkeş çekileceğini kamufle etmeye çalışan Bakanlık bilmelidir ki bizler buna müsaade etmeyeceğiz.

“Biz bu filmi görmüştük”…

             Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı sendika ile bir araya gelip yapılma istenileni doğru bir yapılandır zeminine oturtma tartışasından ısrarla kaçınmakta sendikanın sormuş olduğu sorulara cevap verememekte Shakespear’in  “şeytan bir günah işleyeceği zaman işe önce günahı kutsallık zırhına sarmakla başlar” sözündeki gibi basına şirin açıklamalar yaparak esas yapılacak olanı  gizlemeye çalışmaktadır.

Ancak Tel Sen bu filmi daha önce görmüştür. Aynı durumlar GSM Lisanslarının devrinde ve Daire ye milyonlarca dolarlık sistemlerin alınıp atıl vaziyette durduğu CDMA sistemlerinin alımında da yaşanmıştır. Bundan sonra aynı durumların yaşanmasına asla müsaade etmeyeceğimizi cuma günü saat saat 08:30 da Lefkoşa Telekomünikasyon Dairesi önünde başlatacağımız eylemle bir kez daha haykıracağız.ve Saat 09:30 da sendika yetkilileri tarafından basına açıklama yapılacaktır. 

 

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