Tel-Sen Eylemlerine Mağusa’dan Başlıyor

Tel-Sen'in yapmış olduğu duyuru şu şekilde:



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, kendileri tarafından hazırlandığını iddia ettiği, sendikamıza göre ise üçüncü bir el tarafından hazırlanmış olduğuna inandığımız, “Yeniden Yapılandırma” adı altında kamu malı olan Telekomünikasyon Dairesi’ni özele devretme, bir başka deyişle peşkeş çekme modeline ve girişimine karşı başlatmış olduğumuz mücadelemizde, eylem ve grev safhasına geçmiş bulunuyoruz.

Pankart Asma ve Basın Açıklaması Yapılacak…

Yapılacak eylem ve grevleri belirleyen Yönetim Kurulumuz ilk olarak pankartlı protesto eylemlerini Mağusa’ Telekomünikasyon Dairesinden başlatma kararı aldı. Mağusa Telekomünikasyon Dairesi önünde 10-04-2019 çarşamba günü gerçekleştirilecek olan eylem de saat 09:30’da sendika yönetimi tarafından basına açıklama yapılacaktır.

Kamu Yararından Uzak Bir Girişimdir…

Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması bir gerçektir. Sendikamız da bunu savunmaktadır Ancak hükümetin ortaya koyduğu model ve almış olduğu Bakanlar Kurulu kararının kamu yararına faydalı olmayacak olan tam tersine kamunun malını özele devretmeye adeta peşkeş çekmeye yönelik bir girişimdir. Kabul edilmesi mümkün değildir.

Ne Kadar Yatırıma İhtiyaç Var Açıklanmamaktadır…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı yapmak istedikleri ucube yapıyı halka şirin gösterme adına çok yatırıma ihtiyaç vardır ve biz bunu yapamayacağız diye özelle iş birliği yapacağız demektedir. Birçok açıklamasında da 20 ile 30 milyon dolar yatırım gerekmektedir demektedir. Öncelikle 20 mi 30mu olduğunun Bakanın bilmesi gerektiğine inanmaktayız, aradaki fark yaklaşık 60 milyon TL’ dir. Bu kadar önemli bir konu, tüccar zihniyeti ile telaffuz edilecek konu değildir.

Yedi Aydır Cevap Verilmedi Hukuka Başvuruyoruz…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na 10 Eylül 2018 tarihinde yazmış olduğumuz ve iyi idare yasası kapsamında talep ettiğimiz, öngörülen yapının maliyetinin ne olduğuna ve karşılığında vereceklerimizin maliyetlerinin ne olduğuna ışık tutacak olan, öte yandan gelmesi planlanan işbirlikçi ortağın ne kadar bir yatırım yapacağının öngörüsünün ne olacağını anlayacağımız sorularımıza yedi aydır Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bir cevap vermemiş verememiştir. Bu konuda sendikamız hukuka başvurma kararı almıştır.

Yönetim Kurulu adına;

Tamay Soysan