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Tel-Sen: Fiber altyapı bahanesiyle daire mi devrediliyor?

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Tel-Sen Başkanı Hakan Üredi, bugün ülkeye gelen Türk Telekom yetkililerinin fiber projesi kapsamında yürüttüğü görüşmelerin kamuoyundan gizli yapıldığını belirterek sürecin şeffaf olmadığını savundu.
Tel-Sen: Fiber altyapı bahanesiyle daire mi devrediliyor?

Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Hakan Üredi, dört Türk Telekom yetkilisinin bugün ülkeye gelerek fiber altyapı projesiyle ilgili Maliye yetkilileriyle kritik görüşmeler yapacağı bilgisini paylaştı.

Üredi, bu süreçte kamuoyunun bilgilendirilmediğini vurgulayarak, sürecin şeffaf yürütülmemesine tepki gösterdi.

Üredi, açıklamasında şu soruları yöneltti:

  • "Türk Telekom yetkilileri ülkemize ne amaçla geliyor?

  • Bakanlık, yapılan iş birliğiyle Telekomünikasyon Dairesi’ni devretmiş midir?

  • Bu bir kamu-özel ortaklığı mıdır, yoksa halkın altyapısı Türk Telekom’a mı verilmektedir?

  • Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü ve çalışanlarından oluşan bir komite neden sürece dâhil edilmemektedir?

  • Gizlenmek istenen nedir ve bu gizliliğe neden göz yumulmaktadır?"

Tel-Sen olarak sürecin dışında bırakılmalarını kabul etmediklerini vurgulayan Üredi, “Derhal bu konuyla ilgili masa kurulmalı, ilgili taraflar halk adına temsil edilmeli” dedi.

Üredi, daha önce benzer şekilde kamu yararına sunulduğu iddia edilen bazı projelerin halkın zararına sonuçlandığını belirterek örnekler verdi:

  • "Su Temin Projesi: Vaatlerin çoğu gerçekleşmedi, bedelini halk ödedi.

  • AKSA: Ucuz enerji sözü verildi, halk zamlarla boğuştu.

  • GSM operatörleri: Rekabetle ucuz iletişim denildi, en pahalı tarifelerle karşı karşıya kaldık.

  • Kıbrıs Türk Hava Yolları: Kapatıldı, yerine gelen model halkın cebini yakıyor.

  • Ercan Havalimanı: Kamu kaynaklarıyla yapıldı, özel mülk gibi işletiliyor"

Fiber altyapının çağın gereği olduğunu ancak bu hizmeti yıllardır teknik gücüyle taşıyan kurumun Telekomünikasyon Dairesi olduğunu belirten Üredi, “Bu nedenle projenin planlanması ve uygulanmasında Tel-Sen, daire personeli ve mühendisler temsil edilmeli” dedi.

Tel-Sen’in projeye dair talepleri şu şekilde sıralandı:

  • "Projenin tüm boyutları kamuoyuyla paylaşılmalı, şeffaflık sağlanmalı.

  • Telekomünikasyon Dairesi, sürecin her aşamasında yer almalı.

  • Fiber altyapı ve hizmet sunumu Telekomünikasyon Dairesi denetiminde yürütülmeli.

  • Rekabet ortamı gözetilmeli, kamu yararı ön planda tutulmalı.

  • Fiyat istikrarı ve hizmet kalitesi için altyapı ve perakende hizmet kamu denetiminde olmalı"

Hakan Üredi, son olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’ya ve diğer yetkililere seslenerek, projenin halk adına açıklığa kavuşturulması çağrısında bulundu:

“Bu proje, halkın geleceğine ve haberleşme özgürlüğüne doğrudan etki edecektir. Tel-Sen masada yer almalı, halkın sesi sürece dâhil edilmelidir”

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