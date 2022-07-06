TEL-SEN “günü değil yarınları kurtarın ”

Şimdi Bunun Önünün Açılmasını Sağlamaya Çalışan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı’nın Çabasını Kutluyoruz Ancak Kendi Döneminde Bu İhalenin Yapılmasını Sağlamaya Çalışırken Birçok İmtiyazın Verilmesini de Görmek Bizleri Tedirgin Ediyor…

Bakana Birkez Daha Sesleniyoruz; ‘Günü Kurtarmayı Değil Yarınları Kurtarmaya Çalışınız’…

4,5 ve 5G İhalesi ile İlgili Yapılmaya Çalışılanlar GSM Operatörlerine Ödül Niteliğinde…

Fiber Optik Altyapı İçin Hazırlanan Ulusal Metinin Teslimiyetçili Asla kabul edilemez…

Halka ve Siyasilere Sesleniyoruz ‘Verdiğimiz Mücadeleye Kucak Aç Destek Ol’…

Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü’nün ‘Her Eve Fiber’ Projesi Bu Ülkenin Geleceğine Yatırımdır. Sahip Çıkın Hayata Geçirin İstenilen Finans Kendi İçinde Mevcuttur…

Biz İstiyoruz ki Bu Memlekette Yapılan Her İş Üç Beş Kişinin Çıkarına Değil Tüm Toplumun Yararına Olsun…

Bu ülkede yatırım yapmadan kazanmayı becerenlerin başında gelen GSM Operatörleri bugüne kadar vermiş olduğu 3G hizmetinde yaşadığı zorluklar nedeniyle tabiri caizse düştüğü kuyudan çıkmak için aradığı ipi 4,5G ve 5G ihalesi altında ne kadar az yatırım yaparak ne kadar çok şeye sahip oluruz mantığıyla hareket etmede buldu.

4,5G ve 5G ihalesinde yapılması düşünülen 3600 frekansı üzerinden 200 Mhz Geniş Bandı iki operatöre paylaştırmak.

Bu durum Operatörlerin ‘ekmeğine yağ sürmektedir’. Türkiye de sökülmekte olan 4G ülkemize monte edilerek yakalanan geniş band sistemiyle hızlı internete geçiş sağlanacak.

İşte bu günü kurtaracak ve yarınlar ortadan kalkacak. Bu Ülkeye bir kez daha yazık olacak.

Beklenen çağdaş yatırım maalesef yine yapılmayacak ve beş yıl sonra biz yine 3G de yaşadığımız sıkıntıların benzerlerini yaşamaya devam edeceğiz.

Amaç ihtiyaç duyulan hızlı interneti öne sürerek birilerinin minimum yatırımla çok yüksek kazançlar elde etmek olmamalı.

Bu uygulamaya geçildiği gün sabit internet yarış dışı bırakılır 30 kusur İnternet Servis Sağlayıcısı kepenk indirir. Bu ülkenin iletişim modelinde murad edilen her eve fiber ‘hayalden’ bile çıkar.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’na durumu izah ettik buradan bir kez daha sesleniyoruz; Bu ülkede hız internet sağlıklı internete ve ucuz ihtiyacı vardır sizlerde iyi niyetle bunu sağlamaya çalışıyorsunuz ancak görünen o ki birileri iyi niyetinizi kullanıyor yapılmak istenilen sizin ortaya koyduğunuz amaçtan çıktı, bırakın günü kurtarmayı gelin yarınlara sahip çıkalım.

Her Eve Fiber Projesine Sahip Çıkın…

Operatörlere 4,5 G yapmanın önünü açın ancak vereceğiniz frekans ve geniş band imtiyazlarından vazgeçin. Sarılın Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan hatta bildiğimiz kadarıyla şartnamesi tarafınıza sunulan her Eve Fiber Projesine (Fiber to Home). Bu ülkenin insanı hızlı geniş band internet hizmetini çağdaş ve geleceğin yatırımıyla almaya başlasın. Bu ülkeye yapacağınız çok büyük biz kazanımı itmeyiniz sahip çıkınız.

Fiber Optik Altyapı İle İlhili Hazıralan Metin Tamamen Teslimiyetçi Kabul Edilemez…

Fiber Optik Altyapı’nın tek ve DeVletin elinde olması yönünde verdiğimiz mücadele ile Ulusal Politika Kapsamına alınmıştır. Bu bağlamda hazırlanmakta olan Ulusal Metin ile Fiber Optik Altyapının kullanımı ve Kullandırılması yetkileri sulandırılmaya ve Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğünden alınarak BTHK ya başvurması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Her türlü yasal hakkımızı ve grev eylem hakkımızı kullanacağımızı buradan belirtiriz. Konu ile ilgili ayrı bir basın açıklaması yaparak kamuoyu ile paylaşacağız.

Biz istiyoruz ki bu memlekette yapılan her iş üç beş kişinin çıkarına değil tüm toplumun yararına olsun.