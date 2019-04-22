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Tel-Sen Güzelyurt Telekomünikasyon Dairesi önünde eylem düzenledi

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Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Güzelyurt Telekomünikasyon Dairesi önünde eylem düzenledi.
Tel-Sen Güzelyurt Telekomünikasyon Dairesi önünde eylem düzenledi

Telekomünikasyon Dairesi’nin özelleştirilmesine yönelik Bakanlar Kurulunun yeniden yapılandırma kararının protesto edildiği eylemde, ‘ ‘Yap-işlet-devretme’, ‘kamu malını özele peşkeş çekenlerle aynı tarafta olmayacağız’ pankartı açıldı.

Eylemde ilk olarak TEL-SEN Başkanı Tamay Soysan söz alarak, yaklaşık bir aydır yeniden yapılandırma adı altındaki Bakanlar Kurulu kararına karşı eylem başlattıklarını belirtti.

Ulaştırma Bakanı’na sordukları sorulara sendika olarak yazılı cevap beklediklerini kaydeden Soysan, yeniden yapılandırma modelini bu şekli ile asla kabul etmeyeceklerini ve süresiz grev dahil mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Eyleme destek veren Türk-Sen Federasyonu birinci Başkan Yardımcısı Kamil Özinal da özleştirmeye kesinlikle karşı olduklarını ve bu konuda geri adım atmayacaklarını ifade ederek, her türlü mücadelede TEL-SEN’in yanında olacaklarını vurguladı.

Eylemde daha sonra basın bildirisi TEL-SEN Mali Sekreteri Salahi Mısırlıoğlu tarafından okundu.

Mısırlıoğlu, alınan Bakanlar Kurulu kararında karşı oldukları noktaları anlatarak, Bakanlar kurulu kararında altyapı olarak ayrılan kısmın mülkiyetinin devlette olacağını, üstyapı olarak ayrılan kısmın ise yap-işlet-devret modeli ile özele verilmek istendiğini söyledi. Bakanlığın, kamu-özel işbirliği adı altında kamu malını özele peşkeş çekmek istediğini savunan Mısırlıoğlu, bu uygulamada çalışanların mağdur olacağını kaydetti.

Mısırlıoğlu, Telekomünikasyon Dairesinin yapılandırılmasının kaçınılmaz olduğunu ancak bunun özelleştirme ile olamayacağını ifade ederek, sendikanın hazırladığı yeniden yapılandırma modelinin Bakanlığa geçmişte sunulduğunu ancak şimdi dayatma bir modelle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Eyleme, KAMU-İŞ Sendikası yetkileri de katılarak destek verdi

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