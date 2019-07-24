Tel -Sen “Hiçbir Dayatmayı Kabul Etmeyeceğiz”

Tel-Sen yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sendikamız bugüne kadar tüm dayatmalara karşı duran, dayatmaları kabul etmeyen bir duruşa sahiptir ve sendikamızın duruşu kamuoyu tarafından da iyi bilinmektedir. Dolayısıyla adı ne isterse olsun bu topluma uygulanmaya çalışılan tüm dayatmalara karşı duruşumuz devam etmektedir edecektir ve Tel-Sen hiçbir dayatmayı kabul etmeyecektir.

Türkiye ile yapılan İktisadi ve Mali İşbirliği protokolünü genel anlamda değerlendirdiğimizde ‘bunu almak için bunu yapmalısınız’ direktifi olgusunu görmekteyiz. Böyle bir dayatma kabul edilebilir değildir.

Örgütlü bulunduğumuz Telekomünikasyon Dairesi çerçevesinde İktisadi ve Mali İşbirliği protokolüne baktığımızda, Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili ortaya konulanın bir önceki hatta ondan da önceki protokollerden farklı olmadığını sadece Kamu Özel İşbirliği Ortaklığı aşlığı altında geçmiş protokollerde ortaya konan detayların gizlendiğini görmekteyiz.

Kamu Özel İşbirliği’nin ülkemizdeki uygulamalarına baktığımızda Kamu mallarının özele kullandırılmasını bir başka deyişle de peşkeş çekildiğini görmekteyiz. Ayrıca Kamu Özel İşbirliği her ne kadar hükümet edenler tarafından inkar edilmeye çalışılsa da Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun bir yayın organına verdiği demecinde de belirttiği gibi Özelleştirmedir.

Ülkemizde Özelleştirilen veya Kamu Özel İşbirliği ile hayata geçirilen hangi kamu kurum kuruluşu kamu yararına faaliyet göstermektedir ki hükümet edenler bu uygulamaların kamu yararına olacağını savunmaktadır anlamakta zorlanmaktayız.

Her ne hikmetse özelleştirmelere karşı duran sendikalara karşı son zamanlarda ‘sendikanın çıkarları değil kamunun çıkarı önde tutulacak’ gibi bir söylem yaratılmıştır, bu söyleme batığımızda sendika nedir? sorusu akla gelir sendika çalışandır, çalışan halk olduğuna göre halkın çıkarlarına karşı mı bu özelleştirmeler yapılacak sorusu da akla gelmektedir.

Tel-Sen, genel anlamda dayatmalara karşı duruşuna devam edecek ve özelinde Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili atılacak adımların halkın yararına olacak ve toplumsal varlıkların toplumun elinde kalacağı yapılandırmalara destek verecektir.

Salı Günü Bakan İle Görüşeceğiz…

Öte Yandan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Tolga Atakan’ın daveti üzerine Salı günü Yönetim Kurulumuz Bakan ile bir araya gelerek Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili yapılması planlananlar hususunda fikir alışverişinde bulunacaktır.