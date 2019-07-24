  • BIST 102.167
  • Altın 262,402
  • Dolar 5,7203
  • Euro 6,3766
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Tel -Sen “Hiçbir Dayatmayı Kabul Etmeyeceğiz”

» »
Tel-Sen, UBP-HP hükümeti ile TC arasında imzalanan protokolle ilgili yaptığı açıklamada "Kamu mallarının özele kullandırılmasını bir başka deyişle de peşkeş çekildiğini görmekteyiz" ifadesinde bulundu.
Tel -Sen “Hiçbir Dayatmayı Kabul Etmeyeceğiz”

Tel-Sen yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sendikamız bugüne kadar tüm dayatmalara karşı duran, dayatmaları kabul etmeyen bir duruşa sahiptir ve sendikamızın duruşu kamuoyu tarafından da iyi bilinmektedir. Dolayısıyla adı ne isterse olsun bu topluma uygulanmaya çalışılan tüm dayatmalara karşı duruşumuz devam etmektedir edecektir ve Tel-Sen hiçbir dayatmayı kabul etmeyecektir.

            Türkiye ile yapılan İktisadi ve Mali İşbirliği protokolünü genel anlamda değerlendirdiğimizde ‘bunu almak için bunu yapmalısınız’ direktifi olgusunu görmekteyiz. Böyle bir dayatma kabul edilebilir değildir.

            Örgütlü bulunduğumuz Telekomünikasyon Dairesi çerçevesinde İktisadi ve Mali İşbirliği protokolüne baktığımızda, Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili ortaya konulanın bir önceki hatta ondan da önceki protokollerden farklı olmadığını sadece Kamu Özel İşbirliği Ortaklığı aşlığı altında geçmiş protokollerde ortaya konan detayların gizlendiğini görmekteyiz.

            Kamu Özel İşbirliği’nin ülkemizdeki uygulamalarına baktığımızda  Kamu mallarının özele kullandırılmasını bir başka deyişle de peşkeş çekildiğini görmekteyiz. Ayrıca Kamu Özel İşbirliği her ne kadar hükümet edenler tarafından inkar edilmeye çalışılsa da Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun bir yayın organına verdiği demecinde de belirttiği gibi Özelleştirmedir.           

            Ülkemizde Özelleştirilen veya Kamu Özel İşbirliği ile hayata geçirilen hangi kamu kurum kuruluşu kamu yararına faaliyet göstermektedir ki hükümet edenler bu uygulamaların kamu yararına olacağını savunmaktadır anlamakta zorlanmaktayız.

            Her ne hikmetse özelleştirmelere karşı duran sendikalara karşı son zamanlarda ‘sendikanın çıkarları değil kamunun çıkarı önde tutulacak’ gibi bir söylem yaratılmıştır, bu söyleme batığımızda sendika nedir? sorusu akla gelir sendika çalışandır, çalışan halk olduğuna göre halkın çıkarlarına karşı mı bu özelleştirmeler yapılacak sorusu da akla gelmektedir.

            Tel-Sen, genel anlamda dayatmalara karşı duruşuna devam edecek ve özelinde  Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili atılacak adımların halkın yararına olacak ve toplumsal varlıkların toplumun elinde kalacağı yapılandırmalara destek verecektir.

Salı Günü Bakan İle Görüşeceğiz…

            Öte Yandan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Tolga Atakan’ın daveti üzerine Salı günü Yönetim Kurulumuz Bakan ile bir araya gelerek Telekomünikasyon Dairesi ile ilgili yapılması planlananlar hususunda fikir alışverişinde bulunacaktır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Kıbrıslı Türklere ek garantiler’24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:27
  • Yarın bazı bölgelere 6 buçuk saat süreyle elektrik verilemeyecek24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:25
  • Sendikal Platform: Her şartta ve her koşulda bu kavga, bu mücadele ve bu memleket bizim!24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:24
  • "Kıb-Tek şeffaf olacak, hesap verecek"24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:19
  • KTÖS: 200 öğretmen işsiz beklerken Türkiye'den öğretmen getirmeye devam mı edeceksiniz?24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:09
  • Polis denetimleri: 5 kişi tutuklandı24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:07
  • Bıcaklı saldırı: 1 kişi yaralandı24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:04
  • Atamlar devam ediyor24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:01
  • Bıçaklı: Hükümet olduğunu iddia edenlerin toplumun malı olan kurumları satma yetkisi yoktur24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:42
  • Hasipoğlu, İstanbul’da Amerikan Türk İş Konseyi’nin davetlisi olarak konferansa katıldı24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti