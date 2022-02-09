Tel-Sen: Hukuka güvenimiz tamdır!

Mağusa Telekomünikasyon Dairesinin Bulunduğu Alanın TC. Konsolosluğu’na devredilmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararının hukuka aykırı olması sebebiyle Sendikamız hukuka başvurmuş ve ilgili dava perşembe günü YİM’de görüşülmeye başlıyor...

Mağusa Telekomünikasyon Dairesinin Bir Bölümünün de İçerisinde Bulunduğu Alanın TC. Konsolosluğu’na devredilmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararının hukuka aykırı olması sebebiyle Sendikamız hukuka başvurmuş ve ilgili dava perşembe günü YİM’de görüşülmeye başlıyor…

Bir gün alınan bu Hukuksuz Karar yüzünden çalışanın sokağa atılacağını söylemiştik Mağusa Telekomünikasyon Dairesi Çalışanlarının Sokağa atılmasına müsaade etmeyeceğimizi belirtmiştik. Bu kararı alanlar yaşananlardan sorumludur, yaşanacaklardan da sorumlu olacaklar…

Zihniyet Ayni değişen bir şey yok. Yandaştan bir yer kiralarız, Telekomünikasyon Dairesinin çalışma sistemine göre inşa edilmiş binayı üç kısma ayırırız bir veya birkaç yandaşımızı da kira ile nemalandırırız.

Halbuki Çözüm vardır ve kolaydır…

Bilindiği gibi Bakanlar Kurulu’nun 16-02-2 021 tarihli hukuka uymayan kararı ile Gazimağusa- Ayluka Mahallesi Pafta/Harita XXXIII/4.W1&W2 Blok C ‘de kain ve 46/2 (yeni parsel 2489) ve 46/4 (yeni parsel 2491) parseller ile aynı Pafta/Haritada bulunan 717 numaralı arazinin “B” kısmına ait olan bölümün 49 yıl süre ile Türkiye Cumhuriyeti Mağusa Konsolosluğu’nun kullanımına verilmiş ayrıca Mağusa Telekomünikasyon Dairesi’nin bir bölümünün bu alan içinde yer alması sebebiyle binanın bir kısmının taşınması için mevcut binaya ek bir bina yapılmasına kararlaştırılmıştı.

Şimdi birileri Telekomünikasyon Dairesini kısımlara ayırarak bazı kısımları kiralanacak yerlere aktarmayı dairenin sistemini alt üst etmeye kalkışıyor. Buna müsaade etmemiz mümkün değildir.

O günlerde bu kararın alınmaması için defalarca uyarılarda bulunan sendikamız bu kararın neticesinde bir gün çalışanların sokakta kalmasına sebep olunacağını belirtmişti. Gün geldi ve ne dediysek o oldu.

Hukuka Güvenimiz Tamdır…

Mağusa Telekomünikasyon Dairesinin Bir Bölümünün de İçerisinde Bulunduğu Alanın TC. Konsolosluğu’na devredilmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı hukuka aykırı olması sebebiyle sendikamız hukuka başvurmuştur. Dava Perşembe günü Yüksek İdare Mahkemesinde görüşülecektir. Sendikamızın Hukuka güveni tamdır ve bu nedenle hukuka başvurmuştur

Zihniyet Aynı Değişen Birşey Yok…

Mağusa Telekomünikasyon Dairesi binası zamanında bu dairenin işleyiş sistemine göre düzenlenmiş ve yapılmış bir binadır. Şimdi birileri Daireyi kısımlara ayırmak ve yandaşlardan kiralanacak binalara aktarmak kaydıyle sistemin alt üst olacağını düşünmeden hareket etmeye çalışmaktadır. Amaç aynıdır. Yandaşlardan kiralanacak binalarla yandaşları da menün etmek.

Çözüm Kolay…

Mevcut binaya yapılacak ek bina için hemen ihaleye çıkılarak inşaat başlatılabilinir aynı zamanda da çalışanların boşaltılması istenilen yerlere dokunulmayacak şekilde de Konsolosluk inşaatı başlayabilir. Telekomünikasyon Dairesi için düşünülen ek binanın inşaatı üç ay gibi kısa sürede kiraya ödenecek paraların daha azına tamamlanabilinir.

TC ile KKTC’yi Karşı Karşıya Getirmekten Kaçınmalıyız…

Bu karar TC ile KKTC arasındaki ilişkilerin zedelenmesini artırır bakış açısını olumsuz etkiler. Buna birilerinin ısrarla çanak tutması da oldukça düşündürücüdür. Halbuki kısa sürede yapılacak çözüm modeliyle hiç kimsenin bu olguyu yaratmaması gerekmektedir.

Tel-Sen Sendikası mücadelesini her platformda sürdürmüş ve haklılığını ortya koyarken çözüm önerilerini de sunmuş ve ülke adına kazanımlar elde etmiş bir sendikadır. Bu konudaki mücadelesinde de sendikamız üzerine düşeni yapmaktadır. Yapacaktır. Bugün hukuka olan güven ve inançla hukukta hakkımızı aramaktayız.

Bilinmesini de isteriz ki vurdumduymazlıkla atılacak her adımın karşısında olan sendikamız olamaya da devam edecek ve yasal hakları doğrultusunda her türlü direnişini de gösterecektir.

Tamay Soysan

Başkan