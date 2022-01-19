 Tel-Sen Mağusa’da Grev Kararı Aldı

Mağusa Telekomünikasyon Dairesi Çalışanlarının Sokağa Atılmasına Müsaade Etmeyeceğimizi Belirtmiştik. Seçim Arifesinde Herkes Seçime Odaklanmışken, Seçim Yasakları Döneminde, Maliye Bakanlığı’nın Yangından Mal Kaçırırcasına Telekomünikasyon Dairesini Tahliye Etmeye Çalışması Kabul edilemez…

Birgün Alınan Bu Hukuksuz Karar Yüzünden Çalışanın Sokağa Atılacağını Söylemiştik Bu Kararı Alanlar Yaşananlardan Sorumludur, Yaşanacaklardan da Sorumlu Olacaklar…

Mağusa Telekomünikasyon Dairesinin Bir Bölümünün de İçerisinde Bulunduğu Alanın TC. Konsolosluğu’na devredilmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı hukuka aykırıdır ve Sendikamız hukuka Başvurma Kararı Almıştır…

Perşembe günü saat 10:30’da Avukatımız Şefik Aşçıoğluları, Sendika Yönetim Kurulumuz ve Mağusa Çalışanları ile Birlikte Gerekli Hukuk İşlemlerinin Başlatılması Amacıyla Dava Dosyalayacaktır.

Mahkemede Toplanacak Olan Çalışan ve Sendika Yönetim Kurulu Buradan Maliye Bakanlığı’na Yürüyecek ve Maliye Bakanlığını Bu Tavrından Dolayı Protesto Etmek amacıyla Bakanlığa Siyah Çelenk Bırakılacaktır.

Mağusa Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Perşembe Günü saat 08:00 ile 12:00 Saatleri Arasında Grevde Olacaktır.

Perşembe Günü Saat 10:00’da Sendika Başkanımız Lefkoşa’da Mahkemeler Önünde Konu ile ilgili Basın Açıklaması Yapacaktır…

Bilindiği gibi Bakanlar Kurulu’nun 16-02-2 021 tarihli hukuka uymayan kararı ile Gazimağusa- Ayluka Mahallesi Pafta/Harita XXXIII/4.W1&W2 Blok C ‘de kain ve 46/2 (yeni parsel 2489) ve 46/4 (yeni parsel 2491) parseller ile aynı Pafta/Haritada bulunan 717 numaralı arazinin “B” kısmına ait olan bölümün 49 yıl süre ile Türkiye Cumhuriyeti Mağusa Konsolosluğu’nun kullanımına verilmişti.

Mağusa Telekomünikasyon Dairesi’nin bir bölümünün bu alan içinde yer alması sebebiyle sendikamız o günlerde bu kararın alınmaması için defalarca uyarılarda bulunmuş bu kararın neticesi bir gün çalışanların sokakta kalmasına sebep olacağını belirtmişti. Gün geldi ve ne dediysek o oldu.

Mağusa Telekomünikasyon Dairesinin Bir Bölümünün de İçerisinde Bulunduğu Alanın TC. Konsolosluğu’na devredilmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı hukuka aykırıdır ve Sendikamız hukuka Başvurma Kararı Almıştır. Perşembe günü saat 10:30’da Şefik Aşçıoğluları Hukuk Bürosuna Bağlı Avukatlarımız, Sendika Yönetim Kurulumuz ve Mağusa Çalışanları ile Birlikte Gerekli Hukuk İşlemlerinin Başlatılması Amacıyla Dava Dosyalayacaktır.

Perşembe Günü Saat 10:00’da Sendika Başkanımız Lefkoşa’da Mahkemeler Önünde Konu ile ilgili Basın Açıklaması Yapacaktır ve Mağusa Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları ayni gün saat 08:00 ile 12:00 saatleri arasında grevde olacaktır.

Sakın Ola Kimse Kararımızı Seçimle İlişkilendirmesin…

Mağusa Telekomünikasyon Dairesi Binası iki Büyük İlçe ve etraf köylere hizmet veren büyük bir haberleşme ağının hizmetini sağlayan bir binadır. Bu bina zamanında Telekomünikasyon Dairesinin bu hacmi göz önüne alınarak özellikle daire için yapılmış bir binadır. Öyle birkaç kısmını apartman dairesine aktaralım birkaç kısmını birkaç dükkana aktaralım ile olacak iş değildir. Bu şekilde verilecek hizmet aksayacaktır. Bu düşünce zaten en başta hizmet alan vatandaşa ve sınırlı olanaklarla hizmet vermeye çalışan çalışanlara karşı saygısızlıktır.

Mevcut Binanın söz konusu alan içerisinde yer alan kısmını, binanın diğer tarafına yapılacak ek bina ile birleştirilerek ne burasının işlemesi aksatılacak ne de çalışanın çalışma huzuru bozulacaktır denilmesine ve keşif yapılarak ilgili ek bina projesinin hazırlanmasına rağmen her ne hikmetse seçim arifesinde herkes seçime odaklıyken seçim yasakları devam ederken Maliye Bakanı’nın Dairenin filan kısımlarını bulduğumuz şu dükkanlara filan kısımları bulduğumuz şu apartman dairesine aktarılsın talimat vermesi oldukça manidardır.

Seçim hengamesi içerisinde yaşatılmaya çalışılan oldu bittiye karşı koyduğumuz tavrımızı eylem ve greve taşımamızı kimse seçimle ilişkilendirmesin Tel-Sen tüm siyasi partilere karşı eşit mesafede olduğunu defalarca kanıtlamıştır.

Maliye Bakanlığı’na Siyah Çelenk Bırakılarak Bakan Protesto Edilecek…

Seçim hengamesini fırsat bilerek sessiz sedasız seçim yasaklarına rağmen dükkan ve apartman dairesi kiralamaya çalışan ve Mağusa Telekomünikasyon Dairesi Çalışanlarını bölük pörçük bu binalara yerleştirilmesi talimatını veren ve Mağusa Telekomünikasyon Dairesinin verdiği hizmetlerin aksamasına yol açılmasını önemsemeyen Maliye Bakanı protesto edilecektir. Lefkoşa Mahkemesinde toplanacak olan Mağusa Telekomünikasyon Dairesi çalışanları ve Sendika Yönetim Kurulu buradan Maliye Bakanlığı’na yürüyecek ve Maliye Bakanlığını bu tavrından dolayı protesto etmek amacıyla Bakanlığa siyah çelenk bırakacaktır.

Tamay Soysan

Başkan