  • BIST 96.793
  • Altın 238,024
  • Dolar 5,7932
  • Euro 6,5144
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

TEL-SEN: “Sorularımıza cevap bulmak için YİM’e başvurduk”

» »
TEL-SEN: “Sorularımıza cevap bulmak için YİM’e başvurduk”
TEL-SEN: “Sorularımıza cevap bulmak için YİM’e başvurduk”

Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması çalışmasına ilişkin bilgi talep ettikleri yazılı ve sözlü girişimleri yanıtsız kaldığı için Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurarak, sorularının cevaplarını hukuk yoluyla alma girişimi başlattığını açıkladı.

Konuyla ilgili Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan tarafından yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yaptıkları sunumun üzerinden yedi ay geçtiği halde bakanlığa sorulan sorulara yanıt verilmediği dile getirildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılmak istenilen Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması çalışması bize göre doğru bir yapılandırma değildir, kamu malını özele peşkeş çekmektir. Bunun içinde mücadelemizi sürdürüyoruz sürdürmeye de devam edeceğiz. Ancak Bakanlığın yapmak istediği yapılandırma çalışmasının temelini içeren bilgileri sendika ile paylaşmaması endişe verici düşündürücüdür. Halk arasında söylenen lafta olduğu gibi biliyoruz ki saklı işler kirli işlerdir.         

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlandığı iddia edilen Yeniden Yapılandırma çalışmasının Bakanlık tarafından hazırlanılmadığı, birileri tarafından dayatılan bir yapılandırma modeli olduğu izlenimimiz Bakanlığın her geçen gün sendikamızın görüşlerini çürütme adına vermiş olduğu uğraştan daha iyi anlamaktayız.

Tel-Sen mücadelesini her alanda sürdürmeye devam edecektir. Çünkü iddia ediyoruz ki yapılmak istenen yapılandırma modeli kamu malını özele tamamen peşkeş çekmektir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bütçe Komitesi “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı”nı görüşüyor19 Nisan 2019 Cuma 15:24
  • Meteoroloji Dairesinden kar ve yağmur uyarısı19 Nisan 2019 Cuma 15:14
  • 23 Nisan öğrencileri Polis Genel Müdürü Manavoğlu’nu ziyaret etti19 Nisan 2019 Cuma 15:07
  • Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı: 5 numunede limit üstü ilaç19 Nisan 2019 Cuma 15:04
  • Başbakan Erhürman, 21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’ne katılan çocukları kabul etti19 Nisan 2019 Cuma 15:02
  • IKME ve BİLBAN, Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü adaylığına destek verdi19 Nisan 2019 Cuma 15:00
  • Töre taburcu edildi19 Nisan 2019 Cuma 14:58
  • Olumsuz hava koşulları nedeni ile turizm şölenleri ertelendi19 Nisan 2019 Cuma 14:48
  • 21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’nin açılışı yapıldı19 Nisan 2019 Cuma 12:43
  • Lefkoşa surlarının Arabahmet'e düşen kısmındaki yıkıntı için harekete geçildi19 Nisan 2019 Cuma 12:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti