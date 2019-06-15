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Tel-Sen Telefon Dairesindeki sınavsız münhalsiz istihdamı doğruladı!

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Tel-Sen Telefon Dairesindeki sınavsız münhalsiz istihdamı doğruladı! İstihdam 4'lü hükümeirn bittiği gün yapıldı.
Tel-Sen Telefon Dairesindeki sınavsız münhalsiz istihdamı doğruladı!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın dörtlü koalisyon hükümetinin bittiği gün kayın biraderi B.İ’yi Telekomünikasyon Dairesi’ne istihdam yaptığı ettiği, Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Genel Başkanı Tamay Soysan, “Bu şekilde bir istihdam asla etik değil” diyerek iddiaları doğruladı.

Telefon Dairesi'ne münhalsiz kaç istihdam yapıldı?

Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı Telefon Dairesi'ne 2 ay önce münhalsiz yapılan istihdamlar gündem olşmaya devam ediyor.

Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Tolga Atakan'ın akrabasının da olduğu söylenen istihdamlarla ilgili Atakan henüz daha resmi bir açıklama yapmış değil.

Bilindiği üzere Halkın Partisi seçim öncesi münhalsiz, sınavsız istihdam yapılmayacağı yönünde halka söz vermişti.

Yapıldığı iddia edilen istihdamlarla ilgili Halkın Partisi'nin ve Bayındırlık Ulaştırma Bakanı'nın nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.

Detay Gazetesi  Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı Telefon Dairesi'ne yapılan münhalsiz sınavsız istihdamlar konusunda Anayasa'nın fırsat eşitliği ve kamu menfaati dikkate alınmadığından dolayı konuyu takip  etmeye devam edecek.

İlgili Haber: Telefon Dairesi'ne münhalsiz kaç istihdam yapıldı?

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