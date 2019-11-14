  • BIST 103.781
  • Altın 272,254
  • Dolar 5,7583
  • Euro 6,3351
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Tel-Sen: “Telefon ücretlerine maliyetlerin de altında olacak tarifeyle yüzde 800’lere varan indirim yapılarak devlet zarara uğratıldı”

» »
Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, Telekomünikasyon Dairesinin “akıl almaz” şekilde maliyetlerin altında bir tarife ile devleti zarara uğrattığını savunarak, bu konuda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığını pazartesi günü Ombudsman’a şikayet edeceğini bildirdi.
Tel-Sen: “Telefon ücretlerine maliyetlerin de altında olacak tarifeyle yüzde 800’lere varan indirim yapılarak devlet zarara uğratıldı”

Soysan yazılı açıklamasında, “Nisan 2019 Bakanlar Kurulu kararı ile o günün maliyetlerinde herhangi bir değişiklik yokken telefon ücretlerine yüzde yüz zam yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının ekim ayında maliyetlerde herhangi bir değişiklik yokken yüzde sekiz yüzlere varan indirim yapma ve kasım ayından itibaren uygulama kararı” aldığını kaydetti.

Soysan, sendika yönetim kurulu olarak bunu anlamakta zorlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Telekomünikasyon Dairesi vermis olduğ hizmetleri Türk Telekom üzerinden yapmaktadır ve bu hizmetlerin karşılığında bir maliyet ödenmektedir. Türk Telekom’un uygulamış olduğu tarifelerde herhangi bir indirim sözkonusu değildir.

O gün zam yapılmasına karşı görüşümüz ortadayken söz dinlemeyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan şimdi maliyetlerin altında bir indirim yapılmasına ön ayak olarak neyi neden ve niçin yaptığını haberleşmede yetkili olan sendikamıza esasta da kamuoyuna açıklamakla mükelleftir.

İndirimler halkın yararına olması açısından mutlaka ki önemlidir ancak telekomünikasyonda yapılan indirimler maliyetin altında uygulanacak tarifelere yol açmıştır. Bu indirmler bir başka aklın ürünüdür ve kabul edilebilir değildir.

Bu indirimlerle dairenin batırılması ve bir an evvel özele peşkeş çekilmesi hesabı yanında esas korkunç olan hayat pahalılığına yansımasının DPÖ verilerinde önlenmesi ve yıl sonu hesaplanacak hayat pahalılığının manipüle edilmesinin amaçlandığı iddiaları korkunçtur.

Telekomünikasyon Dairesinin vermiş olduğu hizmetleri gerekçe göstermeden akıl almaz şekilde maliyetlerin altında bir tarife ile uygulamaya koyan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bize göre devleti zarara uğratmaktadır. Bunun açıklaması bir an evvel yapılmalıdır. Hukkukçularımız gerekli hazırlığı tamamlamak üzeredir ve pazartesi günü Ombudsman’a gerekli girişim tarafımızdan yapılacaktır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan’dan BM’ye “Kıbrıs sorunu müdahalesi”14 Kasım 2019 Perşembe 16:44
  • Gönyeli'de cephanelik gibi eve baskın yapıldı14 Kasım 2019 Perşembe 16:30
  • Kızılyürek ve AKEL arasında “maddi katkı konusunda anlaşmazlık” iddiası14 Kasım 2019 Perşembe 16:22
  • İncirli: "Son teknolojiye ulaşılmalı... Özelleştirmenin dayanılmaz hafifliğine kapılmayın"14 Kasım 2019 Perşembe 16:11
  • Gümrüksüz mal ithali ve tasarrufu14 Kasım 2019 Perşembe 15:52
  • Tüp Gaza zam netleşti!14 Kasım 2019 Perşembe 15:50
  • Yaralama14 Kasım 2019 Perşembe 15:42
  • Kanunsuz hint keneviri tasarrufu14 Kasım 2019 Perşembe 15:39
  • "Tatar, İngiltere'nin "Ciddi Dolandırıcılık Suçları" listesinde"14 Kasım 2019 Perşembe 15:26
  • “Kuklia” (Köprülü) bölgesinde şehir planlama skandalı14 Kasım 2019 Perşembe 15:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti