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TEL-SEN, Ulaştırma Bakanlığına siyah çelenk bırakacak

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TEL-SEN, Ulaştırma Bakanlığına siyah çelenk bırakacak
TEL-SEN açıklamaları protesto etmek amacıyla yarın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na siyah çelenk bırakacak, Perşembe ise 08:30 ile 12.30 arasında grev yapacak.

Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası(Tel-Sen) Telekomünikasyon Dairesi’yle ilgili gelişme ve açıklamaları protesto etmek amacıyla yarın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na siyah çelenk  bırakacak, Perşembe ise 08:30 ile 12.30 arasında grev yapacak.

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan yaptığı yazılı açıklamada, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün Telekomünikasyon Dairesiyle ilgili Bakanlar Kurulu’nda sunduğu önerge ve ardından yaptığı açıklamalarla, son günlerde yaptığı açıklamalar arasında dağlar kadar fark olduğunu” kaydetti ve “Yönetim Kurulumuz, Sn. Bakanın kapalı kapılar ardında almış olduğu kararlardan rahatsızlık duymakta ve bunların halkla doğru şekilde paylaşılmadığına inanmaktadır” dedi.

Bu çerçevede, Tel-Sen Yönetim Kurulu, yarın saat 10:00’da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na siyah çelenk  bırakma, Perşembe ise 08:30 ile 12.30 arasında “kararlılık grevi” yapma kararı aldı.

Telekomünikasyon Dairesi’nin büyüyeceğinden, üçüncü mobil operatörü olacağından bahsedildiğini kaydeden Soysan, “Tel-Sen Yönetim Kurulu olarak bizler ,çalışanlar ve esas olarak halkımız ‘reklamları’ değil esası duymak istemektedir. Nasıl Bir Telekomünikasyon Dairesinin devam edeceğini bakanın ağzından duymak istemektedir. Motoru çalınmış satılmış bir araba gibi olacak Telekomünikasyon Dairesi’nin oluşmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.

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