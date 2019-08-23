Tel-Sen: “Yap İşlet Devret’e” karşıyız

Kıbrıs Türk Kamu Ulaştırma Haberleşme Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Sendikası (Tel-Sen) Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Telekomünikasyon Dairesi’ni yeniden yapılandırmasına yönelik çalışması ile ilgili 30 temmuz ve 20 ağustos tarihlerinde Bakan ve ekibiyle bir araya gelen sendika yönetim kurulumuz, 20 ağustos da yapılan toplantıda Bakanlık Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı’ya Bakanlığın çalışmasıyla ilgili sendikamızın görüşlerini, Yap İşlet Devret modeline sendikamızın neden karşı olduğunu ve sendikamıza göre nasıl bir Telekomünikasyon yapısı olması gerektiğini belirten görüşlerini yazılı ve sözlü olarak belirtmiş bulunmaktayız.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin yaptığı çalışmayla ilgili sendikamızı bilgilendirmesi ve sendikamızla görüş alışverişinde bulunmaya çalışması bizler açısından oldukça memnuniyet vericidir. Bakanlığa bu tavrından dolayı tekrardan teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışma yapmasını, Yönetim Kurulu olarak takdirle karşılamakta ve bu çalışmaya destek olmayı amaçlamaktayız.

Tel-Sen’e göre; Telekomünikasyon Dairesi’nin mevcut yapısı sürdürülebilir değil ve içinde bulunduğu durumdan çıkması kaçınılmazdır. Telekomünikasyon Dairesi’nin mevcut yapısı değiştirilerek yeniden yapılandırılmalıdır. Ancak sendikamıza göre bu kaçınılmazlığın çaresi de özelleştirmeler değildir.

Bakanlık tarafından tarafımıza yapılan iki sunumu değerlendirdiğimizde; son yapılan sunum da birinci sunumdan daha farklı bir fikir değişikliğinin olmadığı aşikardır. Telekomünikasyon Dairesi’nin Altyapı ve Üstyapı olarak ayrıştırılacağı, Altyapının Devlet’in elinde kalacağı, Üstyapının Yap İşlet Devret modeliyle yapılandırılması ayrıca personelin özlük haklarına halel gelmeyeceğinin ve %100 devlet güvencesiyle çalışacakları yasal düzenlemelerin yapılacağı tasarı da sendikanın hassasiyetlerinin de korunmaya çalışıldığı ancak ticari kaygı çerçevesinde bir tasarının hazırlandığını görmekteyiz.

Bizlere göre Devletin ticari kaygı içerisinde olmadan hareket etmesi gereken hassas alanlar vardır. Sağlık, Eğitim gibi Enerji ve Haberleşme de böyle hassas alanlardır. Bu alanlarda yapılacak çalışmalar devlet müşteri ilişkisinden çok devlet vatandaş ilişkisi ön planda gözetilerek sosyal devlet anlayışına hakim hareket edilmelidir.

Tasarıda sendikanın hassasiyetleride ön planda tutulmaya çalışlmıştır ancak yeterli değildir. Sendikamız altyapının devletin elinde kalmasını savunmakta, personelin özlük haklarına halel gelmemesi ve iş güvencesinin sağlanmasını istemektedir. Ancak sendikamız Toplumsal varlıkların ticari kaygılar öne sürülerek özele tabiri caizse peşkeş çekilmemesini, haberleşme sektöründe Monopol ve Oligopol yapıların oluşmasının önünün açılmamasını da istemektedir.

Sendikamızn görüşüyle Bakanlığın görüşü altyapı ile ilgili ayni paralel düşüncede gibi gözükse de sendikamızın altyapıda çizdiği sınır Bakanlığın çizmiş olduğu sınırdan çok farklıdır.

Tarafımıza yapılan iki sunumda da Üstyapının Yap İşlet Devret Modeliyle yapılandırılmasının tasarlandığını görmekteyiz.

KKTC ekonomisi tipik bir küçük bir ada ekonomisidir. Birçok sektörde olduğu gibi haberleşme sektörü de ölçek ekonomilerinden yoksun bir yapıda faaliyet göstermektedir. Geçmişte bazı kurumlarımız için yapılan “yap işlet devret”, kamu-özel işbirliği türü özelleştirmelerde başarılı tecrübelerimiz olmadığı aşikardır. Bizde yapılan özelleştirmeler sonrasında ya Tekel şirketler ortaya çıkmış ya da Oligopol piyasalar yaratılarak tüketiciler aleyhine fiyat politikalarının geliştirildiği görülmüştür. Bunlar dikkate alındığında bize göre, ülkemizde “gelir ortaklığı” ile kamu-özel işbirliklerinin yapılması daha doğru bir çözüm olarak görülmektedir.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından tarafımıza yapılan iki sunuma da baktığımızda; yatırım için önemli bir miktar paraya ihtiyaç duyulduğunu ve ihtiyaç duyulan miktarın devlet tarafından sağlanmasının mümkün olamayacağı gerekçesiyle de Telekomünikasyon Dairesinin yeniden yapılandırılması tasarlandığını anlamaktayız.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, Telekomünikasyon Dairesi’nin vermiş olduğu hizmet ve servislerden elde ettiği gelirleri, yıllık yaklaşık 55 milyon TL’yi özele devrederek karşılığında iki yıllık gelir ile yapılabilecek yatırımı sağlamaya çalışmakta olduğunu, görmekteyiz.

Sendikamız bu yaklaşımı doğru bulmadığını Yap islet devret modeline karşı olduğunu ve neden karşı olduğunu ayrıca nasıl bir Telekomünikasyo yapısı öngördüğünü Bakanlığa sunmuştur.

Bakanlar Kurulu’nun 19-03-2019 tarihinde Telekomnikasyon Dairesinin yeniden yapılandırmasıyla ilgili alınan kararından daha farklı bir tasarı hazırlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının gözetmiş olduğu hassasiyeti takdirle karşılar kaçınılmaz olan Telekomünikasyon Dairesinin yeiden yapılandırılması konusunda Bakanlığa destek olmak istediğimizi belirtiriz.