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Tel-Sen'de başkan Cemal Arkan

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15 Yıla yakın süredir Başkanlık görevini sürdüren Tamay Soysan’ın görevinden ayrılması sonrası gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında yeni başkan ve yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçildi.
Tel-Sen'de başkan Cemal Arkan

 

15 Yıla yakın süredir Başkanlık görevini sürdüren Tamay Soysan’ın görevinden ayrılması sonrası gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında yeni başkan ve yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçilirken mevcut Yönetimin Mali Raporu ve Faaliyet raporu üyeler tarafından aklandı.

Kalabalık üyenin ilgi gösterdiği Genel Kurul’da Başkanlığa aday olan Hakan Üredi ve Cemal Arkan arasındaki yarışı oy farkıyla kazanan Cemal Arkan Tel-Sen de yeni dönemin Başkanı olurken yeni Yönetim Kurulu da oluşturuldu.

Başkan Arkan, “ Sendikamızın örgütlü olduğu alanlarda çalışanlarımızla sendikamızı barıştırmak, çalışanın özlük haklarını sonuna kadar korumak ve ileriye taşımak, beklemede olan terfilerin önünü açmak ve özelleştirmeye karşı olan duruşumuzdan taviz vermemek yanında örgütlü olduğumuz kurumların gelişmesi büyümesi için üzerimize düşeni yapak için bu göreve talip olduk. Üyemiz bize inanarak görev verdi bunu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız’

Arkan “ Genel Kurulumuza katılan tüm üyelerimize yarattıkları heyecan ve geleceğe yönelik umut sinerjisi için tekrardan teşekkür ederim”

Oluşan Yönetim Kurulu;

Cemal Arkan Başkan,Tanyel Başdüdükçü Genel Sekreter, İzzet Akarsulu Mali Sekreter, Kasım Bulancak Teşkilatlandırma Sek., Mustafa K Efendi Eğitim Sekreteri, Ömer Avcı, Fadıl Berktuğ, Hayriye Dağtekin İcra Kurulu Üyeliğine, Salahi Mısırlıoğlu Genel Koordinatör,Meryem Özarifoğlu Sosyal İşler Sorumlusu, Ertan A. Miralay Kurumsal İletişim Sor. Ercan Ferit, Kayhan Sezgin, Arkun Kalaycılar, Sertan Uğural Ferhat Günal, Erkut Gürgöze, Göksel Kılıboz, Ümmühan K. Künar ‘dan oluşmuştur.

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