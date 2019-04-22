Tel-Sen'den eylem

Kamu-İş’in de destek vereceği eylem saat 08.30’da başlayacak.

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan yazılı açıklamasında, “Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması adına özelleştirilmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararına karşı mücadele veren sendikanın bir süreden bu yana başlattığı eylemlerine Güzelyurt Telekomünikasyon Dairesi önünde devam edeceğini” kaydetti. Soysan, Kamu-İş’in de Tel-Sen’in Güzelyurt eylemine destek vereceğini belirterek, eylemin saat 08.30’da başlayacağını ve saat 09.30’da basına açıklama yapılacağını ifade etti.

Soysan, Tel-Sen olarak 2010 yılından bu yana Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması gerekliğini savunduklarını ancak yapılması gereken yapılandırmanın; “özelleştirme” hatta son alınan Bakanlar Kurulu kararı gibi “tamamen peşkeş çekmek” olmaması gerektiği görüşünü bildirdi.

Tamay Soysan, mücadeleyi yarın Güzelyurt’ta gerçekleştirecekleri eylemden sonraki günlerde Lefkoşa’da gerçekleştirecekleri büyük eylemle sürdürerek mücadele boyutunu grevlerle devam ettireceklerini belirterek, “Tel-Sen bu yola ‘öleceksek öleceğiz sonuna kadar direneceğiz’ sloganı ile çıkmış ‘peşkeşçilerle aynı tarafta olmayacağız’ sloganındaki kararlıkla yola devam etmektedir ve edecektir” dedi.