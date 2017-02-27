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TEL-SEN’den eylem ve grev yapma uyarısı

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TEL-SEN’den eylem ve grev yapma uyarısı
Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (TEL-SEN), Telekomünikasyon Dairesi’nin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili başlatılan çalışmalara karşı eylem ve grev yapma uyarısında bulundu.

TEL-SEN yetkilileri bugün Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst ile görüştükten sonra yol haritası belirleyecek.

 

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası Başkanı Tamay Soysan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün Telekomünikasyon Dairesi’nin “kamu-özel iştiraki kapsamında yeniden yapılandırılması” yönündeki açıklamaları ve sendikanın konuyla ilgili edindiği bilgiler ışığında yazılı açıklama yaptı.

 

Bakan Dürüst’ün açıklamalarından Daire’nin yapılandırılması ile ilgili çalışmaların sonuna gelindiğinin anlaşıldığını kaydeden Soysan, bu çalışmalara Sendika’nın da davet edilmesi gerektiğini söyledi.

 

Dürüst’ün Sendika yetkililerini bugün görüşmeye çağırdığını belirten Soysan, “Haberleşmede grev ve eylemler kapıda, Bakanlık’ta yapılacak toplantının ardından TEL-SEN değerlendirmeler yaparak hareket planını belirleyecek ve yürürlüğe koyacak” dedi.

 

Telekomünikasyon Dairesi’nin peşkeş çekilmeye çalışıldığını savunan Soysan, Daire’nin devrine karşı her türlü mücadeleyi vereceklerini belirtti.

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