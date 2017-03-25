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Teleferiğe karşı eylem

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Teleferiğe karşı eylem
Karşıyaka’daki Gorno Tepesi’ne teleferik kurulacağı açıklaması çevre örgütlerini harekete geçirdi.

Örgütler bugün teleferiğe karşı eylem yapacak.

Kıbrıs Çevre Platformu, Lapta bölgesindeki Gorno Tepesi’nin belediyeye kiralanması ve bölgeye kurulması gündemde olan teleferiğe karşı Karşıyaka’da düzenlenecek eyleme destek vereceğini açıkladı.

Platform adına yazılı açıklama yapan Teksen Köroğlu, Gorno Tepesi’nin doğal güzelliklerine değinerek, bölgeye teleferik kurulması düşüncesinin arkasında ne olduğunu sordu.

Hükümetin Gorno Tepesi’nin Lapta Belediyesi’ne kiralanma kararını bir kez daha gözden geçirmesini, açık ve şeffaf bir şekilde yapılmak istenenlerin kamuoyu ile paylaşılmasını talep eden Köroğlu, tüm halkı eyleme katılıp ülkesini sahiplenme isteğini göstermeye çağırdı.

Eylem bugün saat15.00’te Karşıyaka köy meydanında gerçekleştirilecek.

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