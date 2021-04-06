Telefon Borçları İçin Son Tarih 16 Nisan

Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin, 28 Şubat tarihine kadar olan borçlarını en geç 16 Nisan tarihine kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi abonelerinin, 28 Şubat tarihine kadar olan borçlarını en geç 16 Nisan tarihine kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceği kaydedildi.

Ayrıca Ekim 2020 ayı sonu itibariyle Dairenin 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm

abonelerin aboneliklerini iptal edeceği belirtildi.

Açıklamada, bu durumda olan abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon

Dairesi Muhasebe gişelerine veya anlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları rica olundu.