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Telefon borçları için uyarı

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Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin, 31 Aralık 2019 tarihine kadar olan borçlarını en geç 14 Şubat’a kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.
Telefon borçları için uyarı

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin, 31 Aralık 2019 tarihine kadar olan borçlarını en geç 14 Şubat’a kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2019 sonu itibariyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığı ile kesileceği bildirildi.

Temmuz 2019 ayı sonu itibariyle daireye 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olan tüm abonelerin hatları iptal edilerek abonelikleri sona erdirilecek.

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