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SON DAKİKAAlkollü kaza yaptı, ikamet izinsiz olduğu ortaya çıktı!

Telefon çaldı, ülkede kaçak olduğu ortaya çıktı!

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Lefkoşa’da meydana gelen sirkat ve KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçlarından tutuklanan E.İ ve U.C.A yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Telefon çaldı, ülkede kaçak olduğu ortaya çıktı!

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı E.İ'nin 3 Şubat 2024 tarihinde, saat 10.10 sıralarında Küçük Kaymaklı'da faaliyet gösteren Yıldırım Pide isimli iş yeri içerisinde A.Y. tarafından masa üzerinde bırakılan 15 bin TL değerindeki 2 adet cep telefonunu çaldığını söyledi. Polis, olayın kısa sürede kendilerine bildirildiğini ve zanlının kamera görüntülerinden tesit edilerek, aranmaya başlandığını belirtti.

Polis,  E.İ'nin çaldığı telefonları olaydan kısa süre sonra Surlariçi bölgesinde, U.C.A'ya sattığı sırada tespit edildiğini açıkladı.

Polis, E.İ'nin yanı sıra U.C.A'nın da tutuklandığını belirtti.

Polis, her iki zanlıyla ilgili muhaceret giriş-çıkış kayıtlarından yapılan kontrolde; E.İ'nin13 Aralık 2022 tarihinden itibaren toplam 417, U.C.A'nın ise 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren toplam bin 220 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis memuru, bu 3 günlük sürede zanlılarla ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını,

Muhaceret Dairesinden ülkede ikamet izinsiz kaldıklarının teyid edildiğini açıkladı. Polis, zanlı E.İ'nin sirkat ve KKTC’de ikamet izinsiz kalma, zanlı U.C.A'nın ise sadece KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçlarından yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti.

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