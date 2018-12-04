Telefon Dairesi Özelleştiriliyor mu? Alt yapı kamuda, üst yapı ise kamu-özel ortaklığında olacak bir model üzerinde çalışılıyor.

Bakanlar Kurulu toplandı.

Bakanlar Kurulu toplantısında Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri Bakanlar Kuruluna sunum gerçekleştirdi.

Telefon Dairesi'nin yeninden yapılandırılması ile ilgili görüş ve öneriler ile ilgili sunum yapıldı. Alt yapının kamu eli ile yürütüleceği ve kamunun esasen alt yapıya odaklanacağı ama haberleşme alanındaki tüm hizmet sağlayıcıların alt yapı açısından eşit ve kaliteli hizmet alması sağlanacak.

Üst yapıda ise sabit telefon, sabit internet ve mobil internet açısından hizmetlerin Kamu-Özel ortaklığı modeli ile yerine getirilmesi ile ilgili önerileri Bakanlar Kurulu dinledi.

Bakanlar Kurulu henüz bir karar üretmedi ancak Dışişleri Bakanı Kudret Özersay konunun bir olgunluğa gelmek üzere olduğunu belirtti.