  • BIST 97.880
  • Altın 393,826
  • Dolar 7,1263
  • Euro 7,7168
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Telefon Dairesi, Pazartesi Normal Mesai Saatlerine Dönüyor

» »
Telefon Dairesi, Pazartesi Normal Mesai Saatlerine Dönüyor
Telefon Dairesi, Pazartesi Normal Mesai Saatlerine Dönüyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Telekomünikasyon Dairesi’nin tüm şubelerindeki veznelerin 11 Mayıs Pazartesi itibariyle normal mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu nedenle tüm veznelerde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sosyal mesafe ve tüm hijyen kurallarının eksiksiz olarak uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, veznelere girişlerde ateş ölçümü yapılacağı, kayıt tutulacağı ve maskesiz girişe müsaade edilmeyeceği kaydedildi, gerekli tedbirlerin alınmasına katkı koyan Tel-Sen’e teşekkür edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Telefon Dairesi, Pazartesi Normal Mesai Saatlerine Dönüyor08 Mayıs 2020 Cuma 16:08
  • Alayköy’de iş kazası...1 kişi yaralandı08 Mayıs 2020 Cuma 16:05
  • Sağlik Bakani Pilli, Belediye Başkanlariyla Toplanti Gerçekleştirdi08 Mayıs 2020 Cuma 15:56
  • Eylem: “Hükümet siyasi ve ticari dayatmalara boyun eğiyor, halk sağliğini hiçe sayiyor”08 Mayıs 2020 Cuma 15:53
  • Akıncı: Hükümet birlikte çalışmayı istemedi08 Mayıs 2020 Cuma 15:50
  • Hava sıcaklığı artacak08 Mayıs 2020 Cuma 15:43
  • Tatar: Aldığımız tedbirlerle ekonomimizi bir yere taşıyacağız08 Mayıs 2020 Cuma 15:38
  • YKP Genel sekreteri Murat Kanatlı: Kumarhane patronu hegemonyası basın yayın özgürlüğünü tehdit ediyor08 Mayıs 2020 Cuma 14:18
  • YDP Genel Sekreteri Büyükyımaz:Bakanlarımız ekonomik krize sadece bakıyor08 Mayıs 2020 Cuma 14:02
  • Beylerbeyi’nde 11 kişi tutuklandı08 Mayıs 2020 Cuma 13:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti