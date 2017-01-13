Telefon Dairesi'nde dev yolsuzluk!

Sayıştay, Telekomünikasyon Dairesi muhasebe bölümüyle ilgili araştırma yaptı. Bir muhasebe memurunun yıllardır daireyi için için kemirdiği ve bu yöntemle büyük para ve çıkarlar sağladığı, Sayıştay’ın da yakında raporunu ilgililere sunacağı bildirildi.

Kıbrıs Gazetesi'nden Ali Cansu'nun haberine göre, Telekomünikasyon Dairesi, büyük bir yolsuzluk olayıyla çalkalanıyor. Dairenin muhasebe bölümünde çalışan bir memurun, milyarlarca liralık yolsuzluk yaptığı iddia ediliyor.

Sayıştay Başkanlığı’nın da doğruladığı yolsuzluk olayında, devlet kasasına gireceği yerde kişisel menfaatler için cebe indirilen miktarın 500 bin TL dolaylarında olabileceği öne sürülüyor.

140 bin abonesi bulunan Telekomünikasyon Dairesi’nin 40 bin abonesi, telefon ücretlerini bankalar aracılığıyla ödüyor. Yolsuzluk olayının da bankalar kanalıyla yapılan ödemelerde yaşandığı bildiriliyor.

Otokontrol sisteminin olmadığı, bir başka deyişle yolsuzluğa açık bir sistem barındıran Telekomünikasyon Dairesi’nde bu “kara deliği” fark eden uyanık memurun, yıllardır devletin kesesinden atıp tuttuğu, fakat son zamanlarda Sayıştay’ın devreye girmesiyle uykularının kaçtığı ifade ediliyor.

Yaklaşık 3 ay boyunda Telekomünikasyon Dairesi’nde büyük bir gizlilik içerisinde araştırma yapan Sayıştay denetçilerinin rapor yazma aşamasına geldiği ve ilgili kişiden de savunma talep ettikleri öğrenildi.

KIBRIS muhabirine yolsuzluk olayını doğrulayan Sayıştay Başkanı Osman Korahan, miktar hakkında kesin bir şey söyleyemeyeceğini, denetçilerin raporunu tamamlamasının ardından daha geniş açıklama yapabileceğini söyledi.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz de yolsuzluk haberlerini doğrulayarak, tahsilatların Maliye Bakanlığı’na sağlıklı bir şekilde gitmediğini saptadıklarını ve denetim için Sayıştay’ı daireye çağırdıklarını söyledi.

KIBRIS muhabirinin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, söz konusu kişi, devlet kasasına girecek telefon tahsilatlarını bir şekilde hesaplar üzerinde oynayarak kendi kişisel çıkar ve menfaatleri için kullanıyordu. Sayıştay denetçilerinin incelemelerinde, yolsuzluk olayının 2000’li yılların başına kadar uzandığına ilişkin bilgi ve belgelere ulaştığı savunulurken, devletin uğradığı zararın 500 bin TL dolaylarında olduğu iddia ediliyor.

Telekomünikasyon Dairesi’ne başka bir daireden gelip burada muhasebe bölümünde çalışmaya başlayan söz konusu memurun, Sayıştay denetimlerinin başlamasıyla büyük rahatsızlıklar yaşadığı ve hükümete yakın kaynakları devreye sokup konuyu kapattırmak için canla başla uğraştığı haber veriliyor.

Sayıştay: İhbar aldık denetledik

Konuyla ilgili KIBRIS’a konuşan Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Telekomünikasyon Dairesi yetkililerinin bu konuda dairede araştırma yapmak için kendilerinden denetçi talep etiklerini doğruladı.

Korahan, denetçilerin dairedeki denetimlerini tamamladığını ifade ederek, söz konusu memur için sorular hazırlanacağını ve alınacak yanıtların da rapora ekleneceğini söyledi.

“Yasaya göre cevapların verilme süresi bir aydır. Ardından denetçi cevaplara göre ilgili raporunu sunacak” diyen Korahan, raporda her şeyin belli olacağını, denetçi raporuna göre daha kapsamlı açıklama yapabileceğini ifade etti.

Yolsuzluk miktarının 500 bin TL dolaylarında olduğu yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine ise Osman Korahan, bu konuda detaylı bilgi veremeyeceğini kaydetti.

Telekomünikasyon Dairesi: Tespit ettik, Sayıştay’ı çağırdık

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz de telefon borç tahsilatlarının Maliye Bakanlığı’na sağlıklı bir şekilde gitmediğini tespit ettiklerini, ayrıca dairenin muhasebe bölümünde yolsuzluk yapıldığına ilişkin duyumlar aldıklarını belirterek, denetim için Sayıştay’ı çağırdıklarını söyledi.

Elagöz, şunları kaydetti:

“Haziran 2016’da göreve geldikten sonra dairemizin muhasebe bölümünde, bankalar aracılığı ile yapılan telefon borç tahsilâtlarının sağlıklı bir şekilde Maliye Bakanlığı’na gitmediğini tespit ettik. Ayrıca muhasebe bölümünde bu konuyla ilgili duyumlar da bize geldiği için Sayıştay Başkanlığı’nı detaylı denetim için daireye çağırdık”.

Enis Elagöz, kendi tespitleri ve duyumlar üzerine konuyu ilgili bakanla da görüştüklerini ifade ederek, Sayıştay’ı, bakandan aldıkları talimat ve yetki üzerine daireye denetime çağırdıklarının altını çizdi.

Elagöz, Telefon Dairesi’nin bankalardan aldığı otomatik ödemelerden 17 milyon TL dönen bir para olduğunu belirterek, “Bankalar bize bilgileri yollar ve biz sisteme işleriz. Oradan Merkez Bankası ve Vergi Dairesi’ne para aktarılır. Burada biz eksiklikler gördük ve Sayıştaylığı çağırdık. Çünkü bu çark düzenli çalışmıyordu. Parayı düzenli aktarmayan ve vermeyen bankalar da vardı” dedi.

Tel-Sen: Sayıştay’ın çağrıldığını biliyorum

Öte yandan Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, dairedeki yolsuzlukla ilgili bilgisi olmadığını sadece Telefon Dairesi ile bankalar arasındaki ödemeler konusunda Sayıştaylığın daireye çağrıldığı bilgisine sahip olduğunu belirtti.