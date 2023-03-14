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Telefon Dolandırıcılarına Dikkat

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Telefon Dolandırıcılarına Dikkat

TELEFONDAKİ DOLANDIRICILARA KARŞI AİLE BÜYÜKLERİMİZİ UYARALIM

 

            Yurt dışı telefon hatları kullanılarak, özellikle yaşlı kişileri arayan ve kendilerini, polis, savcı veya banka görevlisi olarak tanıtan bazı kötü niyetli şahıslar, özellikle yaşlı/emekli kişileri yüksek meblağlarda dolandırmaya devam ediyor. 

 

            Aradıkları kişilere çeşitli senaryolar üreterek, kişilerin bankadaki parasını çekip kendilerinin belirttiği hesap numaralarına aktarmasını (havale/EFT) sağlayarak, yaşlıların dolandırıldığı tespit edilmiştir.

            Telefonda Sizi Arayıp;

  • Kendisini polis, savcı veya hesabınızın bulunduğu bankanın görevlisi olarak tanıtan şahıslara, kimlik bilgilerinizi, banka hesap bilgilerinizi veya şifrelerinizi asla vermeyin.
  • Sizi telefonda meşgul etmelerine müsaade etmeyin.
  • Onların talimatlarına uymayın. 
  • Telefonu kapatın ve hemen 155 Polis İmdat hattını veya en yakın polis merkezini arayın.
  • Paranızı, size söylenen hesaplara göndermeyin.
  • Şayet göndermişseniz, hemen polis merkezini arayın ve gecikmeden olayı polise bildirin.

            Bu bağlamda, yaşlı/emekli büyüklerimizin çocukları ve/veya aile yakınları tarafından,  kötü niyetli bu tür kişilere karşı uyarılmaları ve böyle bir durum ile karşılaşmaları halinde ise, olayı en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.

HİÇBİR POLİS, SAVCI VEYA BANKA GÖREVLİSİNİN, SİZDEN PARANIZI BANKADAN ÇEKEREK BAŞKA BİR HESABA YATIRMANIZI, HAVALE VEYA EFT YAPMANIZI İSTEMEYECEĞİNİ ASLA UNUTMAYIN. 

 

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