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Telefon hattını keserken direk kırıldı, 5 metreden yere düştü

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Telefon hattını keserken direk kırıldı, 5 metreden yere düştü
Telefon hattını keserken direk kırıldı, 5 metreden yere düştü

20.02.2019 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Değirmenlik'de, Süleyman ELYELİ (E-36), Telekomünikasyon Dairesi adına telefon hattı çekmek için 5 metre yüksekliğindeki telefon direğine merdiven ile çıkıp kemer ile direğe bağlandıktan sonra eski telefon hattını kestiği esnada direğin kırılarak direkle birlikte yere düşmesi sonucu yaralandı.

Süleyman ELYELİ kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kaburgalarında kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı. 

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