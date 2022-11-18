Telefon kullanıcılarının yarısı sadece kendi numarasını biliyor

Yapılan bir araştırma, cep telefonu kullanıcılarının neredeyse yarısının sadece kendi numarasını hatırlayabildiğini ortaya çıkardı.

İngiltere’de YouGov şirketi tarafından yapılan araştırmada, cep telefonu kullanıcılarının sadece kendi numaralarını akıllarında tutabilmeleri dışında, üçte birinin de yalnızca sabit hat numaralarını hatırlayabildiği açıklandı.

Uzmanlar, bunun iki sebebi olabileceğini söylerken ilkinin, belirli bir yaşın üzerindeki kişilerin çocukken sabit hat numaralarını öğrenmeleri ancak cep telefonları yaygınlaştıkça numaraları ezberleme zahmetine girmemeleri olabileceğini söyledi.

İkincisi de, aile ve arkadaşların iletişim bilgilerinin artık cihazlarda kayıtlı olması ve böylece sabit hatlarda olduğu gibi numaraları çevirmeye gerek kalmaması da olabilir.

“EŞİMİN NUMARASINI HATIRLAMIYORUM”

On kişiden dördü kendi numarasının yanında bir veya iki kişiyi hatırlayabilirken, nüfusun yalnızca yüzde 1’i 11 veya daha fazla numara biliyor.

Araştırma, 5Live radyosunda masaya yatırıldığında bir tartışmaya yol açtı. 42 yaşındaki komedyen ve radyo sunucusu Elis James, “Eşimin numarasını hatırlamıyorum ama 1995’te aşık olduğum bir kızın telefon numarasını hatırlıyorum” dedi.

Bu yılın başlarında yapılan benzer bir anket de, İngilizlerin insanların telefon numaralarını verme biçimlerine kızdığını da ortaya çıkardı.

Yarısından fazlası (yüzde 54), ilk beş haneyi söyleyip geri kalanını üçlü gruplar halinde söylemeyi tercih ederken yüzde 12’si 4-3-4 formatını tercih ediyor ve on kişiden biri 5-2-2-2 şeklinde söylüyor.