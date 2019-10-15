Günümüzde ilerleyen teknolojiyle birlikte cep telefonları başta olmak üzere tablet, diz üstü ve masa üstü bilgisayarları artık 7'den 70'e her yaş grubunun vazgeçilmezi oldu. Ancak dikkat! Saatlerce, hatta gün boyu elimizden düşüremediğimiz bu cihazları doğru kullanmadığımızda omurgamızda ciddi hasarlar oluşabiliyor. Örneğin omurga ağrılarına, daha da kötüsü omurga fıtıklarına neden olması gibi!