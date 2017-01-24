 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.037
  • Altın 147,024
  • Dolar 3,7684
  • Euro 4,0483
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C
FLAŞ HABER“Yakında yaşlı ve kronik hastalara ilaç hizmeti de buradan verilecek”

Telefon ve internet erişiminde sorun yaşanıyor

» »
Telefon ve internet erişiminde sorun yaşanıyor
Telekomünikasyon Dairesi’nden alınan bilgilere göre saat 12.00 civarında meydana gelen kablo kopmasından Mağusa ile İskele bölgesi etkilendi.

Gazimağusa belediye ekiplerinin çalışmaları sırasında Mutluyaka kavşağında fiber optik kablonun kopması nedeniyle bölgede telefon ve internet erişiminde  sorun yaşanıyor.

TAK muhabirinin Telekomünikasyon Dairesi’nden aldığı bilgiye göre, saat 12.00 civarında meydana gelen kablo kopmasından Mağusa ile İskele bölgesi etkilendi.

Ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü ve saat 16.00 civarında sorunun giderilmesinin beklendiği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hayvancılık Dairesi’nden soğutucu depo ve sağım sistemi alımı için destek24 Ocak 2017 Salı 10:39
  • “Türkiye kaynaklı zammın yansıtılması kaçınılmaz”24 Ocak 2017 Salı 10:33
  • İlçeler bazında oluşan yönetimler açıklandı24 Ocak 2017 Salı 10:19
  • Tarım Dairesi’nden Alsancak’ta tarla günü ve gece eğitimi24 Ocak 2017 Salı 09:44
  • İki kız çocuğu çok teferruatlı ifade vererek, babalarından şikayetçi oldu24 Ocak 2017 Salı 09:41
  • Perde arkasında yemekler yendi...24 Ocak 2017 Salı 09:07
  • Kıb-Tek’te ihale hortumlaması mı?24 Ocak 2017 Salı 08:59
  • “Basın Özgürlüğü Önündeki Engeller: Dünya ve Kıbrıs’taki Durum”23 Ocak 2017 Pazartesi 17:30
  • SÜİB, hükümetten döviz artışına karşı tedbir almasını istedi23 Ocak 2017 Pazartesi 16:06
  • Berova Kanser Hastalarına Yardım Derneği heyetini kabul etti23 Ocak 2017 Pazartesi 16:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti