Telefona benzetip eve götürdü. Hayatının hatasını yaptı!
Olay, 3 Nisan 2018 günü merkez Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Temizlik işçisi 3 çocuk babası Taner Akkuş, havalimanı güzergahında temizlik işi yaparken yoruldu ve dinlenmek için yol kenarındaki toprak alana oturdu. Bu sırada yerde, ucunda anten bulunan bir cihaz olduğunu fark etti. Anten kısmından tutarak toprak altından çıkardığı cihazı alıp, kurcalamaya başladı. Daha sonra da evine götürdü.
ERZURUM'da temizlik işçisi 48 yaşındaki Taner Akkuş çöp toplarken bulduğu cihazı evine götürdü. Böylece Akkuş, hayatının hatasını yapmış oldu.
21 Ekim 2020 Çarşamba 19:30
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