Gençler ülkenin en büyük sorunlarından biri olan trafiğe dikkat çekmek için yürüyüşdüzenledi…

Lefkoşa Folklor Derneği FOLK-DER bünyesinde faaliyet gösteren Genç FOLK-DER tarafından düzenlenen yürüyüşte, güvenli bir trafik sistemi kurulması için, hem devlete hem de bireylere düşen sorumluluklara dikkat çekildi.

“Sorumlu devlet, bilinçli sürücü, güvenli trafik” sloganıyla yapılan yürüyüşe, Gençlik Merkezi Birliği, GÖÇTAŞ, HASDER ve TUFAD da destek verdi.

Genç FOLK-DER Başkanı Baran Mutluyakalı BRT’ye yaptığı açıklamada 2019 yılı içinde 18 kişinin trafikte hayatını kaybettiğini hatırlattı, bu konuda sorumluluk hissederek seslerini duyurmak istediklerini söyledi. Mutluyakalı “bu küçük adamızda her sabah trafik kazasın haberi ile uyanmayı hak etmiyoruz. Hem yetkililer yapması gereken çok şey olduğunu hatırlatmak hem de gençlerin bilinçlenmesi için bu yürüyüşü yapıyoruz” dedi.

En büyük sorunlardan birinin araba sürerken telefon kullanımı olduğunu vurgulayan Mutluyakalı altyapıdaki sorunların giderilmesi için de yetkilileri göreve davet etti. Yürüyüş Mehmet Akif Caddesi’nde eski Pronto Çemberi olarak bilinen noktadan başladı.

Yürüyüşe siyah tişörtlerle katılan gençler “Telefona değil yola bak”, “Ben kemerimi takıyorum, ya sen?” “Trafikteki hızının Kıbrıs müzakereleri gibi olsun” yazılı dövizler taşıdılar.

Yürüyüşün tamamlanmasının ardından basın açıklamasını okuyan Genç FOLK-DER Başkanı Baran Mutluyakalı, trafikteki olumsuz tabloyu değiştirmek için somut önlemler alınması gerektiğini söyledi. Küçük yaştan itibaren her sürücü adayına trafik eğitimi verilip doğru davranışların teşvik edilmesi gerektiğini kaydeden Mutluyakalı, telefonda konuşan şoförün veya çocuğunu ön koltukta taşıyan ebeveynleri uyarmanın her sorumlu vatandaşın görevi olduğunu vurguladı. Eylem trafikteki kayıplar anısına ‘Rüzgar’ isimli şarkının seslendirilmesi ile son buldu