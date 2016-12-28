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Telefonda öpüşmek artık mümkün!

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Telefonda öpüşmek artık mümkün!
'Kissinger' adlı cihaz akıllı telefonlara entegre ediliyor

Japon bilim insanları 'Kissenger' cihazıyla mesajlaşma sırasında öpüşmeyi mümkün kılacak bir teknoloji geliştirdi.

Shift Delete'de yer alan habere göre, iPhone'nunuzu cihaza oturtuyorsunuz ve aynı cihaza sahip olan sevgilinizle, birbirinizden kilometrelerce uzakta olmanıza rağmen, öpüşebiliyorsunuz.

Cihazın üzerindeki silikon yapay dudakta, karşı taraftaki kullanıcının dudaklarının yaptığı baskıyı ileten küçük motorlar bulunuyor. Böylece karşınızdakinin dudaklarının hareketini hissedebiliyorsunuz.

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