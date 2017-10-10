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Telefonda uzun süre oyun oynayınca kör oldu!

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Telefonda uzun süre oyun oynayınca kör oldu!
Çinli bir kadın akıllı telefonunda uzun süre oyun oynamaktan görme yeteneğini kaybetti. İnanılmaz olay bu bağımlılığın zararlarını ortaya koydu...

Gün içinde akıllı telefon ekranında geçirdiğimiz süre git gide artıyor. Elektronik ekranların gözlere verdiği ciddi zarar ise herkes tarafından biliniyor. Çinli bir kadın gününün büyük bir bölümünü telefonunda oyun oynayarak geçirince kısmı kör haline geldi.

KALICI OLARAK KÖR OLABİLİR

Wu Xiaojing adı 21 yaşındaki oyuncu, popüler çok oyunculu bir akıllı telefon oyununun çok ciddi bir hayranıydı. Oyunu uzun süre oynamasının ardından sağ gözünde görüş kaybı fark etti ve hemen hastaneye götürüldü. Hastanede sağ gözde Retinal Arter Tıkanıklığı (RAO) teşhisi kondu.

“YİNE DE OYNAYACAĞIM”

Çinli sosyal medya sitesi Weibo’daki kullanıcılar çoğunlukla Wu’nun durumuna tepkili davrandılar. Sosyal medya kullanıcıları, “Hala yatakta bile cep telefonu tutuyor” yorumunda bulunarak tepkilerini dile getirdi. Wu ise hala oyunu telefonundan kaldırmayı düşünmediğini ve oynayacağını söylüyor.

 

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