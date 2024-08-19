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Telefonla konuşma zamlandı!

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Sabit telefonlar arası konuşmanın dakikası 0,16 kuruş olurken; cep telefonlarına aramaların dakikası 0,32 kuruş oldu…
Telefonla konuşma zamlandı!

Bakanlar Kurulu, “Telekomünikasyon Hizmetleri Ücretleri ve Uygulama Tüzüğü”nü onaylayarak dünkü Resmi Gazete’de yayımladı. Yeni telekomünikasyon hizmetleri ücretleri 1 Eylül’de yürürlüğe girecek

Buna göre, sabit telefonlarla (evden eve) konuşmanın dakikası 0,16 kuruş olurken; evden Telsim ile Turkcell’e yapılan aramaların dakikası 0,32 kuruş oldu; evden Türkiye’deki sabit hatlara ve cep telefonlarına yapılan aramaların dakikası ise 0,32 kuruş olarak belirlendi.

Tüm görüşme ücretlerine ek olarak KDV de uygulanacak.

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